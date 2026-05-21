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BRASIL Empresa de produtora de filme de Bolsonaro atuou para campanha de Mário Frias Karina da Gama recebeu R$ 54 mil por serviços na área de assessoria de imprensa

A empresa Conhecer Brasil Assessoria Produção e Marketing Cultural, comandada pela produtora do filme “Dark Horse”, sobre a campanha presidencial de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atuou para a campanha eleitoral do deputado federal Mario Frias (PL-SP) em 2022. Na época, a empresa de Karina da Gama recebeu R$ 54 mil por serviços na área de assessoria de imprensa.

Os pagamentos mostram que a relação entre Frias e integrantes da produtora antecede as recentes revelações envolvendo o financiamento do longa-metragem por parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Procurados pelo Globo, Frias e Karina ainda não se manifestaram.

Preso por envolvimento nas fraudes relativas ao banco, Vorcaro se comprometeu a repassar cerca de R$ 134 milhões para financiar o filme após pedidos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, segundo reportagem do Intercept Brasil de semana passada. Áudios revelados pelo site mostraram o senador cobrando o ex-banqueiro.

Na última terça-feira, o Intercept Brasil revelou que Frias agradeceu, em áudio enviado por WhatsApp, ao banqueiro Daniel Vorcaro pelo apoio ao filme “Dark Horse”. A mensagem foi enviada em 11 de dezembro de 2024, às 18h24.





“Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?” , diz Frias na mensagem.

O site também mostrou que a ONG Instituto Conhecer Brasil, comandada por Karina, recebeu ao menos R$ 108 milhões da Prefeitura de São Paulo por um contrato de Wi-Fi público. Agora, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar supostas irregularidades na execução do contrato.

Além dos contratos eleitorais, o secretário-executivo da ONG dirigida pela produtora, Wemerson da Gama, prestou serviços para o gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados entre abril de 2023 e agosto de 2024. No período, sua empresa recebeu R$ 115,6 mil por prestação de serviços na área de tecnologia.

O deputado também indicou duas emendas que somam R$ 2 milhões à ONG Conhecer Brasil, comandada por Karina.

Ao G1, Karina admitiu que Vorcaro bancou mais de 90% do filme. Segundo ela, o orçamento já realizado está em cerca de US$ 13 milhões (R$ 65 milhões).

Mensagens

Na troca de mensagens entre Frias e Vorcaro, após o agradecimento de Frias, o banqueiro responde: “Eu to numa ligação te chamo em seguida”. Frias, então, responde: “Blz”. Às 19h06, os dois se falam por ligação de voz por cerca de 2 minutos.

Quando as primeiras mensagens de Flávio vieram a público, Frias disse que o filme não havia recebido um "único centavo" do banqueiro. A fala entrou em choque com admissão do próprio senador Flávio Bolsonaro, que afirmou posteriormente que o longa recebeu recursos do banqueiro.

A obra cinematográfica, que conta a história da campanha de 2018 de Bolsonaro, teria chegado a receber R$ 61 milhões repassados por Vorcaro. O senador confirmou as tratativas, mas argumentou que não houve “favores em troca”.

Na terça-feira, Flávio Bolsonaro afirmou que visitou Vorcaro no fim do ano passado. A visita ocorreu na casa do executivo, em São Paulo, quando ele estava cumpria medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, após ser detido pela primeira vez. A informação havia sido antecipada pelo site Metrópoles antes da confirmação do parlamentar.

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