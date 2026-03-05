A- A+

VORCARO PRESO Empresa de Vorcaro deixou helicóptero à disposição de Ciro Nogueira e Rueda para F1 em SP Mensagens também indicam proximidade do banqueiro com os presidentes do PP e do União Brasil; senador diz que não usou a aeronave

Uma empresa do banqueiro Daniel Vorcaro reservou um helicóptero para os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, se deslocarem após terem ido ao Grande Prêmio de São Paulo, evento da Fórmula 1. A informação está em um email recebido pelo banqueiro.

Em nota, Ciro confirmou a participação no evento, mas negou ter usado o helicóptero. Ele não explica porque havia uma reserva em seu nome. Rueda foi procurado, mas ainda não se manifestou.

No dia 2 de novembro de 2024, a empresa Prime You, da qual Vorcaro era sócio junto com o empresário Maurício Quadrado até setembro de 2025, enviou informações por e-mail a Vorcaro sobre o trajeto e incluiu Ciro e Rueda entre os tripulantes. Quadrado também foi sócio dobanco Master.

O documento mostra que os presidentes dos partidos do Centrão tinham lugares reservados no helicóptero no dia 3 de novembro de 2024 para se deslocarem do autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o evento foi realizado, até o aeroporto de Congonhas. A mensagem diz que Rueda e Vorcaro teriam direito ainda, cada um, a levar sete convidados — não havia a mesma previsão para Ciro.

O email faz parte de um material em posse da Polícia Federal, que também inclui mensagens, capturas de tela do celular e outros documentos. A relação com políticos aparece em outros conteúdos analisados. Em conversa com a noiva, Vorcaro faz citações a Ciro Nogueira e indica ter uma relação de proximidade.

Em 2024, ele classifica o senador como "um dos meus grandes amigos de vida". No mesmo ano, o banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master.

Em janeiro de 2025, ele também relatou para a noiva que se encontraria com Rueda, mas que acabou não vendo ele por conta do horário. “Rueda viria mas ficou tarde. Eu não dormi nada hoje ne”, disse.

A defesa de Vorcaro não se manifestou especificamente sobre a reserva. Em notas anteriores, os advogados do dono do Banco Master afirmaram que ele “jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”.

Segundo os advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Roberto Podval, Vorcaro colaborou com as investigações do caso Master “de forma transparente desde o início”. “A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, registraram em nota.

No mês passado, Ciro e Rueda chegaram a divulgar uma nota se queixando das críticas feitas ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que era relator do caso. Senadores do PP, no entanto, se manifestaram contra a nota.

O magistrado se viu envolvido no centro de uma crise após vir a público que o banqueiro Daniel Vorcaro fez citações a ele em mensagens. Toffoli era o relator na Corte do caso envolvendo o escândalo do banco Master, mas foi pressionado a sair da função e dar lugar ao ministro André Mendonça.

O posicionamento de Ciro Nogueira

“Em relação a informações que, falaciosamente, afirmam que o senador Ciro Nogueira utilizou helicóptero de propriedade do empresário Daniel Vorcaro, esclarecemos que no dia apontado (03/11/24) o senador compareceu, sim, ao evento esportivo mencionado, porém por meio de uma van, tanto para chegar quanto para sair do complexo de Interlagos, em São Paulo. O senador Ciro Nogueira ressalta mais uma vez que está tranquilo quanto aos resultados das investigações que, certamente, irão esclarecer os fatos”.

Veja também