A- A+

INVESTIGAÇÃO Empresa ligada a fundo de filme sobre Bolsonaro adquiriu imóvel nos EUA Escritório de advocacia de Calixto nos EUA também consta como agente registrado de fundo que recebeu US$ 2 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro para financiar filme sobre Jair Bolsonaro

Um fundo ligado ao advogado Paulo Calixto, aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, região onde vive o parlamentar cassado. A operação foi feita pela Mercury Legacy Trust, empresa que detém a propriedade do imóvel anunciado à época por US$ 753.500 (R$ 3,8 milhões).

O escritório de advocacia de Calixto nos EUA também consta como agente registrado do fundo Havengate Development Fund LP, que recebeu US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) do banqueiro Daniel Vorcaro com o objetivo de financiar o filme Dark Horse (“O Azarão”), uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação sobre a compra do imóvel foi divulgada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Globo.

Tanto o Mercury quanto o Havengate ficam no mesmo endereço, em Dallas, onde também está sediado o escritório utilizado por Calixto e cedido a Eduardo Bolsonaro para realizar reuniões políticas. Os documentos da empresa e do fundo não mostram se há relação financeira da empresa com o fundo Havengate Development Fund LP.

A operação de compra da casa foi assinada por André Porciúncula, que foi secretário de Fomento à Cultura no governo Bolsonaro. Ele atuou como representante da Mercury, estrutura jurídica usada nos Estados Unidos para administração patrimonial.

A escritura do imóvel mostra que a compra da casa foi efetivada em 27 de fevereiro. O documento aponta que a residência fica localizada em Arlington, município da região metropolitana de Dallas que se tornou base de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Procurados, Paulo Calixto, Eduardo e André Porciúncula não responderam até a publicação desta reportagem.

As transações realizadas por Calixto devem entrar na mira da Polícia Federal, que vai investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro, a pedido de Flávio Bolsonaro, destinou recursos para financiar a investida de Eduardo Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos.

Eduardo e Flávio Bolsonaro enfrentam uma crise depois que foi revelado pelo site Intercept Brasil áudios nos quais o senador pede dinheiro a Vorcaro, dono do Banco Master preso por suspeita de uma fraude financeira bilionária, para a produção do filme.

Documentos obtidos pelo Globo mostram que Calixto manteve por décadas residência em Arlington. Ele e a esposa, Ana Calixto, compraram uma casa na cidade ainda em 1998, por meio de financiamento imobiliário. Em 2016, o casal registrou formalmente o imóvel como residência principal perante o condado de Tarrant.

A propriedade foi posteriormente usada como garantia em uma operação financeira em que um imóvel é usado como garantia para obter crédito junto à Quicken Loans.

Em agosto de 2025, o financiamento vinculado ao imóvel foi quitado e, dias depois, Calixto vendeu a casa para a empresa Keyheart LLC.

Os documentos obtidos não mostram vínculo societário formal entre a Mercury Legacy Trust e o Havengate Development Fund LP.

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro negou ter sido beneficiado por recursos.

Veja também