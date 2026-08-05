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justiça Empresária amiga de Lulinha pagou boletos para ex-chefe de gabinete de Lula Nesta quarta-feira (5), Marcola decidiu deixar a coordenação da campanha do petista

Investigação da Polícia Federal identificou que a empresária Roberta Luschinger pagou boletos para o ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. De acordo com as apurações, os repasses ocorreram no segundo semestre de 2024. Procurada, a defesa de Marcola não se manifestou.

Em nota divulgada na segunda-feira, Marcola admitiu ter recebido repasses da empresária, que é investigada no caso que envolve suspeitas de fraude no INSS, a título de um empréstimo pessoal. Em nova nota enviada na terça-feira, ele disse que pagou R$ 249 mil a ela, mas sem dizer se esse era o valor total do que havia recebido.

Roberta é apontada pela Polícia Federal como lobista e é amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. A informação sobre o pagamento de boletos foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo O Globo.

Nesta quarta-feira (6), Marcola decidiu deixar a coordenação da campanha do petista.

O episódio envolvendo um dos auxiliares mais próximos de Lula trouxe constrangimento ao Palácio do Planalto e deixou integrantes da campanha irritados com a conduta de Marcola. Aliados passaram a cobrar que o petista apresente a comprovação do empréstimo e esclareça o ocorrido com detalhes, para evitar que o caso cresça.

A avaliação é que o tema da corrupção ainda afeta a imagem do governo Lula e que é preciso afastar qualquer relação do com o próprio petista.

Ainda na terça, por nota, Marcola disse que colocou seus sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça para demonstrar que "jamais houve nada além do empréstimo pessoal" e negou qualquer irregularidade na operação. Ele não afirmou, no entanto, quando ocorreu o empréstimo.

Marcola já tinha deixado a atuação no Planalto em julho para se integrar à equipe de coordenação da campanha de Lula à reeleição. Ele desempenhava o mesmo papel de 2022, atuando na agenda do presidente, ao lado do ex-ministro Gilberto Carvalho.

Segundo pessoas próximas, Marcola decidiu se dedicar a sua defesa. Há uma avaliação de que ex-chefe de gabinete vinha sendo alvo de fogo amigo. O ex-auxiliar de Lula é um dos nomes mais próximos do presidente.

Aos 40 anos, manteve forte relação com o petista na última década, com acesso ao presidente em momentos privados e atento inclusive aos hábitos do petista. Cuidava da agenda do presidente desde a época do Instituto Lula, onde ingressou em 2015.

Foi um dos coordenadores executivos da caravana de Lula pelo Brasil em 2017 e mudou-se para Curitiba quando o presidente esteve preso na Superintendência da PF, entre 2018 e 2019.

A campanha de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula nas eleições, por sua vez, está usando o episódio para desgastar a imagem do presidente, buscando colar o escândalo do INSS no petista e em sua gestão.

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