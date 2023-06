Empresário acusado de desviar R$ 1 milhão foi maior doador da campanha eleitoral do cantor, em 2022

A- A+

O ex-empresário do maranhense Manoel Gomes, conhecido pelo hit “Caneta Azul”, foi o maior doador da campanha do cantor nas eleições de 2022. Manoel concorreu a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL) no estado do Maranhão. Joab Castro, denunciado pelo artista e suspeito de desviar pelo menos R$ 1 milhão das contas do cantor enquanto cuidava de sua carreira, investiu R$ 14,5 mil na campanha, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, foram R$ 41,6 mil em doações. Além de Joab, um filho, identificado como Joab Leonardo Santana de Castro, também investiu a quantia de R$ 5 mil para a candidatura de Manoel Gomes, que disponibilizou R$ 11,5 mil em recursos próprios em busca da cadeira de deputado estadual.

Na época, o candidato — que assumiu a alcunha “Caneta Azul” para se lançar na política — declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 542.615,25. Os bens se dividem entre uma casa, um carro, uma moto, aplicações e capital social de uma empresa com o seu nome “MJ Gomes”.

No horário eleitoral, Manoel cantava trechos de sua música hit e prometia “fazer a diferença” na Assembleia Legislativa. A atitude se repetia em todos os posts de suas redes sociais. Manoel sempre aparecia segurando uma caneta azul e relembrando a canção chiclete que o fez conhecido por todo o país. Entre as bandeiras que mais defendia, estava a cultura.

“Na cultura vou apoiar e defender artistas, o carnaval e o São João”, dizia em propaganda eleitoral na televisão. Ele também mencionava o projeto de instituir aulas de músicas nas escolas do estado. A campanha, no entanto, não teve o melhor dos resultados. Com 7.543 votos, o artista não teve eleitores suficientes para tomar posse como titular do mandato, e ficou como suplente.

A denúncia

Joab cuidou da carreira de Manoel por quatro anos. Nos últimos quatro meses, quem passou a gerenciar as redes sociais do artista foi o filho, Leonardo. Agora, o cantor é representado pelo empreendedor Lineu Junior. Segundo o advogado de defesa do artista, João Nascimento, o artista teria sido extorquido, e os últimos empresários teriam desviado cachês do cantor. Contratos de publicidade assinados nos últimos quatro anos também serão analisados pelo profissional.

— Ambos falharam na gestão. Eles não fizeram a prestação de contas como deveria ter sido. Se apropriaram indevidamente de valores e praticaram maus-tratos com relação ao artista. Entre outras práticas ilegais — diz o advogado.

Apesar disso, ainda não é possível definir o tamanho do prejuízo de Manoel. A única certeza, segundo o advogado, é que os valores “ultrapassam a casa dos sete dígitos”. Neste momento, a defesa do artista tem analisado extratos bancários e contratos realizados, em uma investigação que “deve levar alguns dias para ser realizada”.

Nas redes sociais, Leonardo Santana disse que houve um “complô” contra ele. “Lineu Junior fugiu para o Rio de Janeiro, levando Manoel Gomes junto para manipular ele. Hoje [dia 24 de maio], me desconectou das redes sociais do Manoel”, escreveu. Procuradas, as equipes de Joab e Leonardo não retornaram até a publicação desta reportagem.

