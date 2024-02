A- A+

BRASIL Empresário dono de rede atacadista é alvo de nova fase da Operação Lesa Pátria As ações são cumpridas no âmbito da 25ª fase da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal cumpre mandados nesta quinta-feira contra um empresário dono de uma rede atacadista do Distrito Federal. Joveci de Andrade é suspeito de ter fornecido alimentos e água ao acampamento golpista montado em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.

As ações são cumpridas no âmbito da 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como foco o núcleo de financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os agentes cumprem ao todo três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em oito Estados - Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

Andrade foi indiciado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. O crime atribuído a ele foi o de incitação ao crime. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF, ele negou que tenha financiado o acampamento e disse estar arrependido de ter ido à manifestação, à qual classificou como “estupidez”.





— É difícil tirar dinheiro de comerciante — disse ele. O empresário contou à CPI do DF que chegou "próximo à rampa" do Palácio do Planalto no dia 8, mas não invadiu nenhum prédio público.

As ações da 25ª fase da Lesa Pátria foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo a PF, os alvos são suspeitos dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

