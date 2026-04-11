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detenção Empresário investigado por atos golpistas de 8 de janeiro é preso pelo ICE nos EUA Esdras Jônatas dos Santos está detido na Flórida e tem mandado de prisão no Brasil; captura por imigração não implica deportação automática e caso dependerá da Justiça americana

O empresário Esdras Jônatas dos Santos, investigado por envolvimento com os atos golpistas que culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) nos Estados Unidos. Conforme o governo americano, Santos está sob custódia no Centro de Detenção do Condado de Glades, em Moore Haven, na Flórida.

O bolsonarista tem um mandado de prisão em aberto no Brasil por liderar manifestações golpistas em Minas Gerais após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O próprio Esdras afirma estar nos Estados Unidos desde os atos de 8 de janeiro.

O empresário ganhou projeção ainda no fim de 2022, após o pleito presidencial, ao participar de um acampamento em frente a um quartel do Exército, em Belo Horizonte, onde manifestantes pediam intervenção militar e a anulação do resultado das urnas.

No início de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento do passaporte e o bloqueio das contas bancárias do empresário.

A prisão pelo ICE, no entanto, não implica deportação automática. Nesses casos, o detido passa a responder a um processo migratório nos Estados Unidos, podendo ser liberado, permanecer sob custódia ou eventualmente deportado, a depender da decisão da Justiça de imigração americana e da situação legal do investigado no país.

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