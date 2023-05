Empresários, CACs e fazendeiros: Saiba quem são os alvos da nova fase da operação Lesa Pátria

A- A+

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) a 11ª fase da Operação Lesa-Pátria com o objetivo de identificar os suspeitos que financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Ao todo, a PF cumpre 22 mandados de busca e apreensão (nenhum de prisão) em três Estados - São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Entre os alvos estão empresários, fazendeiros e pessoas com registro de CACs (colecionadores, atiradores e caçadores esportivos) investigados por bancar as viagens de ônibus a Brasília e a manutenção de acampamento golpistas montados na frente dos quarteis.

Um deles é Adoilto Fernandes Coronel. Dono de uma empresa de materiais de construção de Maracaju, no interior do Mato Grosso do Sul, ele também consta na lista da Advocacia Geral da União (AGU) como o patrocinador de uma caravana que levou 56 pessoas de Maracaju a Brasília no fim de semana dos ataques golpistas. A AGU cobra desses suspeitos um valor de R$ 20,7 milhões para ressarcir a União pelos danos aos prédios públicos.

A PF encontrou na residência de Adoilto duas espingardas, uma submetralhadora, uma pistola e um revólver, além de munições.

Outro alvo é o empresário e produtor rural Geraldo Cesar Killer, de Bauru, no interior de São Paulo. Ele é sócio de empresas de atacado e distribuição de frutas no interior paulista. Dinheiro em espécie foi apreendido na residência dele.

Nas eleições de 2022, Killer aparece como doador de R$ 10 mil à campanha à reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também fez um repasse no mesmo valor para o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (PL-SP), que foi eleito ao Senado.

Além dos mandados de busca, o Supremo determinou um bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$ 40 milhões para ressarcir a União pelos danos causados ao patrimônio público. Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

No último balanço, a PF informou que a Operação Lesa Pátria já havia cumprido 65 mandados de prisão preventiva (sem prazo determinado), 4 de prisão temporária (com prazo definido), 174 mandados de busca e apreensão e 17 aberturas de inquérito policial.

