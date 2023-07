A- A+

Políticos de partidos diversos, empresários e dirigentes de instituições e entidades locais estão reunidos na manhã desta segunda-feira (17), no auditório da Fiepe. O motivo é um movimento em prol da retomada das obras do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina.



Durante o evento, o consultor Francisco Cunha leu o manifesto, assinado por mais de 30 empresários pernambucanos. O documento foi entregue à governadora Raquel Lyra e a outros políticos.



O senador Humberto Costa, que compõe a mesa, falou da importância da conclusão da obra para o presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva.



A governadora Raquel Lyra, ao ressaltar a importância da obra, disse que o trecho do Pernambuco está muito mais avançado e o Porto de Suape oferece um diferencial logístico.



Afirmou também que a obra vai permitir a abertura do Brasil para o mundo, inclusive no que diz respeito à economia do Hidrogênio Verde.



O presidente do Sistema Fiepe, Ricardo Essinger, que abriu o evento, disse que a importância da Transnordestina para Pernambuco é sem dúvida um marco, uma diferença econômica que o estado pode ter.



“O Porto de Suape, se não for ligado a uma ferrovia, não terá o desenvolvimento que deveria”, disse, acrescentando que essa questão é uma política de estado, não de governo.

Veja também

BRASIL Crimes contra honra e ameaça: as acusações contra os suspeitos de terem agredido Alexandre de Moraes