Encontro Empresários se reúnem com Raquel Lyra para discutir tarifaço dos EUA sobre exportações de Pernambuco Governadora recebeu representantes do setor industrial e agroexportador em encontro no Palácio

Um grupo de empresários pernambucanos se reuniu com a governadora Raquel Lyra (PSD), na tarde de ontem (23), para discutir os impactos do pacote tarifário anunciado pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O encontro, realizado no Palácio do Campo das Princesas, teve a participação de representantes da indústria e do agronegócio, com foco nas exportações do estado para o mercado norte-americano. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença.

“A prioridade do Estado de Pernambuco é a preservação dos empregos e da atividade econômica exportadora. Estamos em conversas constantes com setores impactados e com representantes do governo federal para poder garantir as exportações através de uma política de negociação internacional”, destacou Raquel Lyra.

Também participaram da reunião o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso; o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho; o empresário Halim Nagem, representando o movimento empresarial Atitude PE; além de diretor da Usina Laranjeiras, Armando Monteiro de Pontes e o diretor comercial da Usina Petribu, Thiago Siqueira. Os empresários foram recebidos pela governadora e pelos secretários Tulio Vilaça (Casa Civil) e Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico).

“O estado está monitorando de perto a evolução, e mantém contato com o Governo Federal também, para que a resposta diante dessas tarifas seja de construir uma convergência para ganharmos prazo e sentarmos à mesa para negociar", disse Guilherme Cavalcanti.

Estratégia

De acordo com Renato Cunha, a reunião teve como objetivo nivelar e atualizar estratégias diante do pacote de tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre as exportações de Pernambuco. Ainda segundo ele, a governadora explicitou que realizará articulações com o governo federal e com senadores que compõem a missão oficial nos Estados Unidos, marcada para os dias 28, 29 e 30 de julho, em Washington.

“A governadora ficou de falar também com alguns senadores, para que se possa tentar criar consensos acerca dessas negociações, que devem ter um caráter técnico, para que se possa atingir uma retomada do fluxo de exportações dos produtos pernambucanos junto aos Estados Unidos”, afirmou o presidente do Sindaçúcar-PE.

Entre os principais produtos da pauta de exportações pernambucanas atingidas pelas medidas estão o açúcar, as frutas do Vale do São Francisco e itens da área de tecnologia da informação (TI).

“Outra sugestão foi que a governadora articulasse a busca do adiamento dessa medida por 90 dias para que o comércio e a indústria tenham tempo de se preparar", explicou Bruno Veloso.

Missão

O encontro ocorreu em meio à escalada de tensões entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto

Para tentar reverter ou atenuar os efeitos do tarifaço, uma missão oficial composta por senadores brasileiros embarca para Washington. A comitiva inclui os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Jaques Wagner (PT-BA), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE), Fernando Farias (MDB-AL) e Carlos Viana (Podemos-MG).

A agenda prevê encontros com parlamentares e empresários norte-americanos, além de interlocuções com o Departamento de Estado e o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). O presidente Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, também participará da missão, representando o setor sucroenergético nacional.

“Há alguns empresários que vão tentar viabilizar uma reunião entre os senadores e os importadores americanos. Então, essa tarefa vai recair sobre os exportadores brasileiros que

mobilizarão esses importadores”, disse Renato.

