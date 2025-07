A- A+

tarifaço Encarregado de negócios dos EUA abre diálogo e combina encontro com Motta e Alcolumbre Gabriel Escobar esteve com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, e com o senador Nelsinho Trad

O encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, procurou parlamentares brasileiros na tentativa de arrefecer os ânimos diante das ameaças de tarifaço pelo presidente americano Donald Trump.

De acordo com o líder do governo Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), o representante americano sinalizou a abertura de diálogo e uma audiência com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP), foi acertada.

Na conversa, Randolfe demonstrou preocupação quando Escobar disse que um parlamentar brasileiro estava em contato com a Casa Branca, sem que o nome de Eduardo Bolsonaro fosse citado.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando nos Estados Unidos e tem conversado com aliados de Trump sobre retaliações ao Brasil e ao Poder Judiciário.

— O embaixador reportou para mim que um deputado estava atuando lá e, por isso, ele estava procurando o parlamento brasileiro. Ele pediu um encontro com Motta e Alcolumbre. Eu disse que a posição desse deputado nos EUA não refletia a posição do parlamento brasileiro e que isso poderia ser dito pelos presidentes das Casas. Eu destaquei que o Brasil vive sobre uma democracia e que esse governo, inclusive, havia sido vitima de uma tentativa de golpe de Estado — afirmou Randolfe Rodrigues.

Gabriel Escobar também se encontrou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), na última segunda-feira. O senador destacou ao representante americano os prejuízos que produtores brasileiros já estão sentindo, apenas com a ameaça de tarifaço.

Escobar convidou Trad para organizar uma missão oficial de senadores brasileiros aos EUA, o que deve acontecer no fim de julho.

— Vamos fazer uma viagem na última semana de julho, para baixar a temperatura, a convite da embaixada. Há um interesse de tentar equacionar essa história. Os Estados Unidos perdem também. Estamos vendo uma união entre esquerda, direita e centro, pelo bem do Brasil — afirmou ao GLOBO.

