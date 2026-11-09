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BRASIL Encontro de Alcolumbre com bancada feminina do Senado é adiado após baixa adesão Café da manhã foi remarcado para o fim do mês, em 25 de novembro; reunião ocorre em meio à disputa por votos para a presidência da Casa

O café da manhã previsto para esta terça-feira entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e senadoras em exercício e recém-eleitas foi adiado para o dia 25 de novembro após parte das parlamentares informar que não poderia comparecer ou deixar de confirmar presença.

Dentre as que não haviam confirmado participação estava justamente Tereza Cristina (PP-MS), que articula uma candidatura à presidência da Casa e disputa com Alcolumbre o apoio da bancada feminina. O adiamento foi confirmado pelo gabinete da senadora Professora Dorinha (União Brasil-TO), líder da bancada feminina no Senado e responsável pela organização do encontro.

A reunião estava prevista para ocorrer na residência oficial do Senado. Embora apresentada como uma recepção às parlamentares eleitas em outubro, era interpretada nos bastidores como uma tentativa de Alcolumbre de se aproximar de senadoras cujos votos também são desejados por Tereza.





Até a manhã desta segunda-feira, parte das senadoras ainda acreditava que Alcolumbre estaria fora do país nos próximos dias, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem à COP31. O presidente do Senado chegou a ser convidado para integrar a comitiva presidencial, mas não acompanhou o presidente, que embarcou para a Turquia nesta segunda-feira.

A disputa pelos votos das mulheres ganhou importância diante da movimentação de Tereza para se tornar a primeira mulher a comandar o Senado. Nas eleições de outubro, 12 mulheres conquistaram cadeiras na Casa, o maior número em uma única eleição desde a redemocratização. Com as parlamentares que permanecem no mandato, a bancada feminina terá 18 integrantes a partir de fevereiro de 2027.

Tereza tenta se apresentar como alternativa tanto à reeleição de Alcolumbre quanto à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), lançada oficialmente pela oposição na semana passada. Apesar de a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, já ter anunciado apoio à recondução do atual presidente, a ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro mantém as articulações para uma eventual candidatura avulsa.

Marinho e Tereza, por sua vez, afirmam ter um entendimento para evitar um confronto direto. A expectativa é que reavaliem o cenário na segunda quinzena de janeiro, quando deverão discutir qual dos dois terá mais condições de enfrentar Alcolumbre. Para conquistar a presidência do Senado, são necessários pelo menos 41 dos 81 votos, em votação secreta.

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