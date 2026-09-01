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Encontro entre Vorcaro e Moraes em Brasília foi articulado por Fábio Faria, mostram mensagens

Mensagens foram encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro

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Faria afirma que iria "remarcar com Alex" e pede a Vorcaro o endereço de sua residência para encaminhá-lo a "Alex", acrescentando que depois apagaria as informações.Faria afirma que iria "remarcar com Alex" e pede a Vorcaro o endereço de sua residência para encaminhá-lo a "Alex", acrescentando que depois apagaria as informações. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram que o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria atuou para marcar um encontro entre o dono do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um dos diálogos analisados pela PF, Faria encaminha a Vorcaro uma mensagem atribuída a Moraes propondo um encontro para o dia seguinte, às 19h30. Na sequência, o ex-ministro confirma com Vorcaro o horário do encontro, referindo-se ao interlocutor como “Careca”.

Os registros fazem parte de uma seção do relatório da PF intitulada “Outros encontros entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes”.

Em mensagens anteriores, Faria afirma que iria “remarcar com Alex” e pede a Vorcaro o endereço de sua residência para encaminhá-lo a “Alex”, acrescentando que depois apagaria as informações.

Trecho do relatório da PF Trecho do relatório da PF — Foto: PF/Reprodução

O relatório registra ainda que, em 15 de novembro de 2024, Vorcaro escreveu que estava “com alexandre moraes”.

Em outro registro, um motorista do banqueiro informou que o “Min Alexandre chegou”.

Trecho do relatório da PF Trecho do relatório da PF — Foto: PF/Reprodução

Contrato
Ainda nesta terça-feira, a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o marido foi consultado sobre o contrato assinado entre o seu escritório e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, que previa o pagamento de R$ 131 milhões em três anos.

Em nota, Viviane confirmou que "solicitou informações" por meio da área de compliance do seu escritório a Moraes sobre "eventuais impedimentos legais para a contratação nos termos propostos na minuta contratual".

Metadados do arquivo do contrato, enviado por WhatsApp a Vorcaro, mostram que o documento foi editado por um usuário identificado como "Ministro Alexandre de Moraes".

A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo afirma Viviane, porém, o contrato só foi assinado depois que se comprovou a "inexistência" de "qualquer impedimento legal" por ela ser esposa do ministro do Supremo.

"Diante da inexistência de previsão de atuação no STF ou de qualquer impedimento legal, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes jamais julgou qualquer causa envolvendo o Banco Master, o contrato foi assinado e os serviços advocatícios devidamente prestados", diz o texto.

O contrato milionário firmado entre Vorcaro e Viviane Barci foi revelado pela coluna de Malu Gaspar, do Globo, em dezembro de 2025. O conteúdo do documento informava que o contrato previa uma renumeração de R$ 3,6 milhões mensais por 36 meses a partir do início de 2024.

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