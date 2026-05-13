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Encontro frio de Alcolumbre com Lula indica falta de disposição para reaproximação

Solenidade do TSE foi primeiro encontro público de Lula e Alcolumbre desde a derrota histórica que o Senado impôs a Jorge Messias

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Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de posse do novo presidente do TSEPresidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de posse do novo presidente do TSE - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tiveram uma interação protocolar antes do início da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, nesta terça-feira, mas durante a toda solenidade não trocaram nem sequer uma palavra, apesar de estarem lado a lado.

Para o entorno do presidente Lula, uma reaproximação das duas autoridades está distante e o episódio mostrou que Lula não tem pressa em marcar um encontro pessoal com Alcolumbre. 

Este foi o primeiro encontro público de Lula e Alcolumbre desde a derrota histórica que o Senado impôs ao Planalto ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF), há duas semanas.

Na sala de togas, área reservada a um núcleo restrito de autoridades, Lula e Alcolumbre se cumprimentaram com aperto de mão e tapinha nas costas assim que chegaram ao mesmo ambiente.

Devido ao anúncio do fim da taxa das blusinhas feito no Palácio do Planalto, Lula chegou atrasado à cerimônia, cumprimentou Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Instantes depois, todos foram chamados pelo cerimonial do TSE a se posicionarem para compor a mesa solene da cerimônia. De acordo com três relatos de pessoas que estavam nos bastidores, Lula e Alcolumbre não conversaram.

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Parados em fila para serem anunciados, Lula conversou com a ministra Cármen Lúcia, que passou o comando do TSE para Kássio durante o evento, enquanto Alcolumbre e Hugo Motta interagiam.

Na descrição de um aliado de Lula, o presidente não passou recibo de estar contrariado em relação a Alcolumbre. 

A avaliação do entorno de Lula é que a derrota de Messias foi orquestrada por Alcolumbre, que desde o início ficou contrariado com a escolha do petista em indicar o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).

O senador defendia o nome de seu antecessor, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), um de seus principais aliados. Publicamente, Alcolumbre nega qualquer atuação nesse sentido.

O momento mais constrangedor da cerimônia ocorreu quando Alcolumbre foi o único integrante da mesa da sessão solene que não aplaudiu o advogado-geral da União em uma salva de palmas puxada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Ao discursar, Simonetti propôs a referência a Jorge Messias. O AGU recebeu 30 segundos de aplausos da plateia e da mesa solene. Alcolumbre está sentado ao lado do presidente Luiz Inácio da Silva.

— Cumprimento a advocacia do Brasil, nas pessoas dos diretores do conselho federal presentes, mas cumprimento especialmente a advocacia brasileira na pessoa de um querido amigo que é o AGU Jorge Messias — disse Simonetti.

Para aliados do petista, Alcolumbre "vestiu o chapéu" ao agir dessa forma e assumiu publicamente que trabalhou contra a o AGU, o que o senador nega.

Também consideram que a interação fria entre Alcolumbre e Lula mostra que ainda está distante um gesto de aproximação ou mesmo um encontro pessoal entre os dois.

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