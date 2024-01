A- A+

Começou na última sexta-feira (19), o prazo de inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado que vai preencher 6.640 vagas de níveis médio, técnico e superior, da administração federal com remuneração de até R$ 22 mil.

Nas primeiras 24 horas, mais de 200 mil pessoas já estavam inscritos. O bloco 8, que concentra as vagas intermediárias, foi o mais procurado.

A taxa de inscrição é de R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior. É preciso reforçar que os candidatos que vão entrar com o pedido de isenção da taxa têm até a próxima sexta-feira (26) para fazer a solicitação.

No caso dos pagantes, o prazo de inscrições termina em 9 de fevereiro. Para se inscrever é preciso ter conta no Portal Gov.br.

A isenção pode ser solicitada por candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); doadores de medula óssea; bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni); além de quem cursa ou cursou ensino superior financiado pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Para candidatos inscritos no CadÚnico, no momento da inscrição online será preciso informar o Número de Identificação Social (NIS), bem como declarar-se membro de família de baixa renda – renda familiar mensal por pessoa inferior ou igual a meio salário-mínimo (R$ 706).

Doadores de medula óssea deverão enviar imagens legíveis da carteira ou declaração de doador emitida por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Bolsistas ou ex-bolsistas do Prouni e aqueles financiados pelo Fies deverão apenas indicar a opção de solicitação correspondente à modalidade. Somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 megabytes (Mb).

Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, correio eletrônico ou entregues no dia da aplicação das provas.

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de pagamento do valor de inscrição será divulgado no dia 29 de janeiro, via internet, por meio do campo de Solicitações/Recursos da Área do Candidato, na página do concurso.

Caso o pedido seja indeferido, o candidato poderá contestar o indeferimento até 30 de janeiro. Após esse período, não serão aceitos recursos.

O Governo ressalta, no entanto, que o candidato que prestar informação falsa para obter a isenção terá a inscrição cancelada e será excluído do concurso unificado, se a falsidade for constatada antes da homologação de resultado. Além disso, os responsáveis estarão submetidos às penalidades criminais cabíveis.

VAGAS OFERECIDAS

O Enem dos Concursos é organizado pela Fundação Cesgranrio e as provas objetivas serão aplicadas em maio de 2024 em 220 cidades, com mais de 5.500 pontos de aplicação.

São oito editais no total na maior seleção da história do País, com previsão de convocação para posse de novos servidores já a partir do dia 5 de agosto de 2024.

Mas, para chegar até lá, os candidatos precisarão passar por um formato totalmente novo de concurso. Com a distribuição das vagas, cargos e órgãos em blocos temáticos, o candidato terá que escolher o bloco, os cargos, e ordenar a preferência entre cargos e entre especialidades.

Segundo o professor e especialista em aprendizagem, Eduardo Cambuy, a escolha do cargo vai ser decisiva, por isso o aluno vai ter que entender e se apropriar de como fazer a escolha do seu cargo e sua especialidade.

Além disso, foram atribuídos pesos diferentes para cargos e especialidades dentro do mesmo bloco, ou seja, a mesma prova dentro de um bloco será sentida de formas diferentes conforme a escolha do candidato.

“O candidato vai ter que estar atento ao nível de preferências porque isso impacta na convocação. Além disso, a atribuição de pesos diferentes também vai ser determinante. Em resumo, se você está em um cargo A e outra pessoa em um cargo B dentro do mesmo bloco, vocês vão fazer a mesma prova, mas a pessoa do cargo A vai ter um peso maior em umas matérias, já a pessoa do cargo B vai ter um peso maior em outras matérias. Tudo isso vai depender da escolha do cargo e da especialidade que o candidato fez lá no início. Por isso não dá pra escolher aleatoriamente ou só de acordo com a quantidade de vagas e concorrência. O candidato terá que fazer uma escolha minuciosa, avaliando os pesos, as matérias com as quais ele tem mais afinidade e tempo hábil para estudo”, explica o professor.

