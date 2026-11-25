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Pesquisa Entenda diferenças entre votos de cristãos conservadores e classes D/E Nove grupos com identidades diferentes foram definidos pela Quaest para entender como os valores estão distribuídos

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 24, mostra que quase metade do eleitorado brasileiro é identificado como cristão conservador ou parte das classes D e E. O primeiro grupo representa, na pesquisa feita no período das eleições de 2026, 25% do eleitorado, enquanto o segundo chega a 22%.

Nove grupos com identidades diferentes foram definidos pela Quaest para entender como os valores estão distribuídos. Os grupos definidos foram: militante de esquerda; liberal social; empresário; progressista; empreendedor individual; agro; classe D/E; conservador cristão; e extrema direita.

Os dois com maior representação foram os grupos de cristãos conservadores e classe D e E. Entre os cristãos conservadores, os dois segmentos políticos mais identificados foram os de direita não bolsonarista, com 42%, e direita bolsonarista, com 34%.

A pesquisa mostra que apenas 8% dos votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, vieram deste grupo O porcentual subiu para 10% no segundo turno. Para Flávio Bolsonaro (PL), o grupo representou 38% dos votos no primeiro turno e 36% no segundo.

O segundo grupo mais presente no eleitorado, identificado como classe D e E, mostra posicionamentos diferentes. Entre essas pessoas, 37% se consideram esquerda lulista e 26% esquerda não lulista.

No primeiro turno, 33% do grupo votaram em Lula, 12% em Flávio e 17% em outro candidato. No segundo, foram 31% dos votos em Lula e 13% em Flávio Bolsonaro.

Migração entre os candidatos do primeiro para o segundo turno

A pesquisa Quaest também mostrou o porcentual de eleitores de cada um dos grupos que migraram de um candidato para o outro entre o primeiro e o segundo turno.

O grupo com maior migração foi o liberal social, com 20%, no qual Lula cresceu de 36% para 56% entre os turnos.

Em todos os grupos em que houve essa mudança, a migração foi na direção do voto em Lula. Apenas dois grupos seguiram com o mesmo porcentual de votos para o candidato do PT: militantes de esquerda, que se mantiveram com 100% de votos em Lula entre os turnos; e empreendedores individuais, que ficaram nos 48%.

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