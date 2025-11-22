Entenda em cinco pontos o que levou à prisão preventiva de Bolsonaro neste sábado (22)
Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe, o ex-presidente ainda não cumpre a pena decorrente da condenação
Após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal.
Neste domingo, ele irá passar por uma audiência de custódia e, na segunda-feira, a Primeira Turma do STF irá analisar a decisão de Moraes.
Leia também
• Moraes rejeita pedido de prisão domiciliar "humanitária" e de novas visitas a Bolsonaro
• Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
• Jair Bolsonaro, o ex-capitão preso por seu último ato de insubordinação
Entenda abaixo em cinco pontos como aconteceu a prisão de Bolsonaro:
1. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso neste sábado (22) pela polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A decisão foi tomada porque o magistrado considerou que havia risco de fuga e não existiam mais condições para manter a prisão.
3. A prisão é preventiva e não está relacionada com a condenação pela tentativa de golpe de Estado. No caso da trama golpista, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há prazo para a apresentação de recursos.
4. A decisão também cita a vigília convocada por Flávio Bolsonaro para este sábado no condomínio onde Bolsonaro mora e já cumpria uma ordem de prisão domiciliar.
5. A decisão estipulou que a prisão ocorresse sem algemas e sem "exposição midiática". A decisão de Moraes afirma que a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro foi violada pouco depois da meia-noite deste sábado.
Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe, o ex-presidente ainda não cumpre a pena decorrente da condenação, o que só ocorrer após o fim do processo e o chamado trânsito em julgado.