PRISÃO DE BOLSONARO Entenda em cinco pontos o que levou à prisão preventiva de Bolsonaro neste sábado (22) Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe, o ex-presidente ainda não cumpre a pena decorrente da condenação

Após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal.

Neste domingo, ele irá passar por uma audiência de custódia e, na segunda-feira, a Primeira Turma do STF irá analisar a decisão de Moraes.

Entenda abaixo em cinco pontos como aconteceu a prisão de Bolsonaro:

1. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso neste sábado (22) pela polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. A decisão foi tomada porque o magistrado considerou que havia risco de fuga e não existiam mais condições para manter a prisão.

3. A prisão é preventiva e não está relacionada com a condenação pela tentativa de golpe de Estado. No caso da trama golpista, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há prazo para a apresentação de recursos.

4. A decisão também cita a vigília convocada por Flávio Bolsonaro para este sábado no condomínio onde Bolsonaro mora e já cumpria uma ordem de prisão domiciliar.

5. A decisão estipulou que a prisão ocorresse sem algemas e sem "exposição midiática". A decisão de Moraes afirma que a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro foi violada pouco depois da meia-noite deste sábado.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe, o ex-presidente ainda não cumpre a pena decorrente da condenação, o que só ocorrer após o fim do processo e o chamado trânsito em julgado.

