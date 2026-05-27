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DIPLOMACIA Entenda o que é a "challenge coin" moeda que Flávio Bolsonaro ganhou de Trump durante visita Tradicional entre militares americanos, peça também é distribuída por presidentes dos Estados Unidos durante encontros diplomáticos e reuniões reservadas; senador afirmou que foi um 'gesto raro'

A moeda exibida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma publicação após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última terça-feira, chamou atenção nas redes sociais para um objeto pouco conhecido fora dos Estados Unidos: a chamada challenge coin. Tradicional no universo militar americano, a peça funciona como um símbolo de reconhecimento e pertencimento, sendo distribuída por comandantes, autoridades e presidentes americanos a aliados, convidados e integrantes das Forças Armadas.

A moeda divulgada pelo senador traz o selo oficial da presidência dos Estados Unidos, com a águia americana estampada ao centro e a inscrição “Seal of the President of the United States” (Selo do Presidente dos Estados Unidos em tradução livre). Em muitos casos, exemplares como esse são entregues durante encontros diplomáticos, cerimônias militares ou reuniões reservadas na Casa Branca. Flávio chegou a afirmar, em uma coletiva logo após o encontro, que trata-se de um “gesto raro e reservado a aliados”.

Dentro das Forças Armadas americanas, receber uma moeda diretamente de um comandante importante — ou do próprio presidente — é tratado como um reconhecimento. A tradição teria surgido ainda durante a Primeira Guerra Mundial, quando pilotos americanos passaram a carregar moedas de identificação de suas unidades militares.

O costume se espalhou pelos diferentes setores do governo americano. Hoje, além das versões presidenciais, existem moedas próprias do Exército, da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e de agências federais como o FBI e a CIA (Serviço Secreto dos Estados Unidos).

No caso das moedas presidenciais, elas ganharam ainda mais projeção política durante o governo Trump. O republicano costumava distribuir exemplares em encontros com militares, agentes de segurança, aliados conservadores e convidados especiais em eventos na Casa Branca e em Mar-a-Lago. Algumas moedas são disputadas entre colecionadores.

Encontro em meio a crise do Master

O encontro se deu no Salão Oval da sede do governo americano, o escritório principal do presidente Trump. A agenda, de acordo com pessoas próximas a Flávio, foi articulada por interlocutores ligados ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, com participação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos, e do influenciador Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo no entorno republicano americano. Os dois entraram rapidamente na sala para posar para uma fotografia.

Dentre os temas que foram abordados na conversa estão a segurança pública, cooperação internacional no combate ao crime organizado e investimentos estratégicos. A Casa Branca tem interesse em classificar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, medida vista com simpatia por Flávio, segundo interlocutores da viagem.

Nos bastidores da campanha, a foto de Flávio ao lado do presidente americano vinha sendo tratada como uma das principais apostas da pré-candidatura para interromper o ciclo de desgaste provocado pelas revelações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção audiovisual sobre Jair Bolsonaro ligada ao entorno de Eduardo nos Estados Unidos.

Mensagens e áudios revelados pelo portal “Intercept Brasil” mostram que Flávio pediu recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o projeto. No total, R$ 61 milhões teriam sido efetivamente repassados.

Aliados do senador avaliam que a imagem ao lado de Trump ajuda a reforçar a associação internacional do filho de Jair Bolsonaro ao trumpismo justamente num momento em que a pré-campanha enfrenta pressão crescente dentro da própria direita e passou a conviver com discussões sobre alternativas presidenciais ao senador, como Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

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