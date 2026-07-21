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GREEN CARD Entenda o que muda para Eduardo Bolsonaro após concessão de Green Card pelo governo Trump Visto estabelece acesso permanente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a direitos como o de utilizar serviços públicos e o de trabalhar em qualquer emprego nos EUA

Com o Green Card concedido pelos Estados Unidos, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) poderá viver no território americano por tempo indeterminado. O visto estabelece acesso permanente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a direitos como o de utilizar serviços públicos e o de trabalhar em qualquer emprego no país.

O visto permanente, por outro lado, não permite que Eduardo vote nas eleições federais americanas ou tenha um passaporte dos Estados Unidos. Também é recomendado que o detentor do Green Card evite passar longos períodos fora do país.

Eduardo deixou o Brasil em fevereiro do ano passado. Ele entrou nos Estados Unidos com um visto de turista, o que lhe permitia seguir em solo americano por cerca de seis meses. O ex-parlamentar alegava supostas perseguições do Judiciário brasileiro.

Para driblar as limitações do visto que possuía até então, o bolsonarista dizia à época que pretendia solicitar asilo político ao governo Trump, já que esta é uma forma de conseguir o Green Card.

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O visto de residência permanente é um documento que se outorga aos imigrantes autorizados a estarem indefinidamente no país. A obtenção de um documento desse tipo pode demorar décadas e requer um processo meticuloso.

'Só tenho a agradecer'

Após a concessão do visto permanente, Eduardo disse à coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, que se sente "seguro" nos Estados Unidos.

— Só tenho a agradecer ao governo Trump pela consideração. Segui o processo, atendi os critérios e agora chegou o resultado. Eu vim para os EUA para passar apenas alguns dias e acabei tendo que me exilar aqui por conta da perseguição no Brasil. Sinto-me seguro, pois aqui os abusos do Alexandre (de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal) não valem de nada — afirmou.

A concessão ocorre em meio a tensão entre Brasil e Estados Unidos diante das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. O movimento do governo de Donald Trump culminou em críticas do secretário de estado Marco Rubio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe. Segundo o americano, o petista "colocou seu próprio ego acima da possibilidade de fechar um acordo em benefício do bem-estar do povo brasileiro".

No mês passado, Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião em que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado a 27 anos de prisão.

O STF impôs uma pena de quatro anos e dois meses de prisão a Eduardo, em regime inicial semi-aberto, assim como uma multa de 100 salários-mínimos. O colegiado ainda determinou a inelegibilidade imediata do ex-deputado por 8 anos, a partir da data do fim da pena.

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