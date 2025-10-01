Qua, 01 de Outubro

LEI DA FICHA LIMPA

Entidades dizem que veto parcial de Lula à Ficha Limpa pode favorecer políticos cassados

A Lei Complementar nº 219 foi sancionada na segunda-feira, 29, com veto a alguns pontos do projeto aprovado no Congresso Nacional

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona com vetos as mudanças na Lei da Ficha LimpaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona com vetos as mudanças na Lei da Ficha Limpa - Foto: Evaristo Sa / AFP

Entidades que atuam no combate à corrupção avaliam que o veto parcial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao projeto que altera a Lei da Ficha Limpa pode abrir caminho para que políticos cassados ou condenados tentem voltar à vida pública. A Lei Complementar nº 219 foi sancionada na segunda-feira, 29, com veto a alguns pontos do projeto aprovado no Congresso Nacional.

Para o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), o veto presidencial é "irrelevante" e ameaça a aplicação da Lei da Ficha Limpa. "Essa alteração fragiliza a moralidade eleitoral e abre caminho para o retorno de políticos condenados às disputas, inclusive com o risco de maior influência de grupos ligados ao crime organizado", diz a nota.

"As mudanças centrais - a redução generalizada dos prazos de inelegibilidade e a flexibilização de sua contagem - foram integralmente mantidas. Em outras palavras, os vetos não alteraram o núcleo da alteração, que manteve o limite de oito anos e a impossibilidade de aplicação cumulativa das penas em casos de múltiplos processos", afirma a entidade.

O Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) afirmou que, ao passar alterações que "desfiguram o coração" da lei, "legisla-se em causa própria visando abreviar o retorno à vida política dos violadores da lei". Segundo o instituto, trata-se de "verdadeiro ato de abuso do poder de legislar, a exemplo da PEC da Blindagem".

O comunicado lembra que a lei foi fruto de mobilização popular e menciona que a aprovação da mudança ocorre pouco tempo depois das manifestações contra a PEC da Blindagem. "Ato de desrespeito e escárnio ao povo", diz.

A nova Lei Complementar nº 219 unifica a contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa, reduzindo na prática o tempo de afastamento das urnas. Além disso, o período máximo de inelegibilidade é fixado em 12 anos, mesmo em caso de múltiplas condenações.

Se antes um deputado, senador, prefeito, governador ou vereador cassado pelos pares ficava inelegível pelo resto daquele mandato e mais oito anos seguintes, fica agora impedido apenas pelo prazo de oito anos, sem considerar o período que falta para que o mandato termine.

Em seu veto, Lula barrou trecho que previa a aplicação retroativa da norma, o que beneficiaria de forma imediata quem já foi condenado. Mesmo assim, a avaliação é que o novo formato pode gerar disputas na Justiça.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, por exemplo, pode tentar voltar ao cenário político. Ele ficou preso durante a Lava Jato e foi cassado em 2016, mas, pelas novas regras de contagem, já ficou inelegível por oito anos.

Tanto o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral como o Instituto Não Aceito Corrupção mencionam que vão pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que declare a lei inconstitucional.

Na terça-feira, 30, o Partido Rede Sustentabilidade protocolou uma ação no Supremo pedindo a suspensão das alterações na Lei da Ficha Limpa.


 

