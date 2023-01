Entidades e políticos seguem em repúdio contra as invasões antidemocráticas

A- A+

Entidades continuam repudiando as invasões realizadas por radicais bolsonaristas no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Os terroristas entraram, no domingo (8), nos prédios e destruíram diversos espaços e obras, além de terem retirado itens das salas.

GT Agenda 2030

O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil pela Agenda 2030 (GT Agenda 2030) defendeu a democracia e repudiou os atos praticados nos prédios dos Três Poderes. “Repudiamos as ações de vandalismo ao patrimônio público, a incitação à violência e a tentativa de golpe ao governo democraticamente eleito e, em última instância, os atentados à democracia e ao povo brasileiro neste dia 8 de janeiro de 2023.”

Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da OAB

Os parlamentares democratas devem pedir IMEDIATAMENTE a cassação de todos os deputados e senadores que apoiaram a tentativa de golpe de hoje. O fim da impunidade começa com distinção entre o que seja imunidade parlamentar e golpismo. O Joio e o trigo…

Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia

O povo brasileiro exige punição rigorosa dos financiadores e dos implicados nestes atos. O fascismo e seus terroristas não irão deter a força do povo e a volta da esperança para a reconstrução do Brasil.

