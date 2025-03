Entorno de Lula defende que ministros evitem comentários sobre análise de denúncia de Bolsonaro

A- A+

O núcleo de ministros mais próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou as demais áreas do governo a não comentar publicamente a audiência na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que analisa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre suposta trama golpista.

Por se tratar de decisão que cabe estritamente à Justiça, não cabe ao governo ter um posicionamento, avalia o Planalto. Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, abordou o assunto em entrevista ao ser perguntada sobre o tema. Tebet afirmou que Bolsonaro era "carta fora do baralho".

— A meu ver Bolsonaro é carta fora do baralho. Não só porque acredito que vá sofrer as penalidades da lei, mas porque a sociedade está cansada dessa polarização. Especialmente porque percebeu o que ele fez no verão passado — declarou a ministra.

De acordo com auxiliares, o centro de governo seguirá a ordem de Lula de não entrar nesse embate por entender que o judiciário tem seu próprio rito e que integrantes do Executivo não devem comentar processo judicial do ex-presidente.

A avaliação de Lula e seu entorno mais próximo é de que isso só fortaleceria a narrativa da oposição de que a análise da Corte não é isenta e segue critérios políticos. Isso é tudo que o governo não quer, frisa um interlocutor do presidente. Na hipótese de serem questionados, os ministros devem reforçar que apenas o judiciário deve se encarregar deste tema.

Há expectativa de que apenas a ministra Gleisi Hoffmann, que chefia a articulação política de Lula à frente da Secretaria de Relações Institucionais, venha a público falar sobre o tema — embora ainda não haja confirmação de que essa manifestação vá ocorrer ainda na terça-feira.

O objetivo da orientação é de que os ministros não saiam deliberadamente trazendo o tema à tona, mas que não deixem de responder caso forem perguntados, como ocorreu com a ministra Simone Tebet, durante sua participação no programa Bom dia, Ministro nesta terça-feira.

Tebet destacou que é necessário aguardar os desdobramentos das investigações e processos judiciais em andamento, mas reforçou sua confiança no STF:

— Vamos aguardar, portanto, os acontecimentos. A gente só espera que haja justiça e eu confio muito nas decisões do STF — afirmou.

