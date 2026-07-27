Entorno de Ratinho Jr. minimiza quarto lugar de aliado na pesquisa Genial/Quaest

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Dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta segunda-feira mostram que o escolhido para a sucessão do governador Ratinho Júnior (PSD), o ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Salex, se mantém em quarto lugar nos cenários estimulados para o primeiro turno. O impacto do quadro desvantajoso, no entanto, tem sido minimizado por uma parcela do entorno do candidato, que tem apostado que, com o início da campanha, os resultados positivos da gestão de Ratinho e a indecisão do eleitorado tendem a favorecer o ex-secretário.

O levantamento mostra que, em um cenário com todos os pré-candidatos, Sandro Alex teve 7% das intenções de voto, enquanto Moro teve 39%, o deputado estadual Requião Filho (PDT) registrou 18% e Rafael Greca (MDB), ex-prefeito de Curitiba, teve 12%. Já em uma simulação de um quadro sem Greca, visto como um nome que divide o apoio dos eleitores de Ratinho, a redistribuição dos votos leva o senador a contabilizar 40%, enquanto Requião registra 24% e Sandro Alex tem 9%.

A Quaest também mostrou que, entre os principais candidatos, Sandro apareceu entre os mais desconhecidos (68%), ficando atrás somente do ex-deputado estadual Tony Garcia (72%), do Democracia Cristã, e do advogado Luiz França (88%), lançado como candidato pelo Missão. Já Moro (13%), Requião Filho (19%) e Greca (33%) tiveram índices menores. Além disso, o levantamento indica que, do total de entrevistados, 19% associam o ex-secretário a uma indicação direta do governador para a sucessão no comando do estado.

Desde que foi lançado candidato, o ex-secretário tem investido em aparições ao lado de Ratinho em compromissos pelo interior do estado. Interlocutores argumentam, no entanto, que, durante o cumprimento dessas agendas, ele não teve permissão para pedir votos em função do calendário eleitoral. Como bandeira de campanha, ele também tem apostado nos feitos da secretaria de Infraestrutura durante a sua gestão, como a Ponte de Guaratuba, a Ponte da Integração e a Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, em articulação com a Itaipu Binacional, além do novo pacote de concessões para o início de obras no estado. O grupo político também investe na construção de uma coalização que reunirá partidos como o Republicanos e a federação União Progressista.

Apesar do desempenho do ex-secretário ao ser testado contra os adversários, o seu entorno viu com otimismo os recortes do levantamento que mostram um quadro favorável sobre a gestão de Ratinho e mantém a expectativa de transferência desse apoio para Sandro. A Quaest indica que 81% dos paranaenses aprovaram a gestão do governador e que 63% dos entrevistados afirmaram que ele merece eleger um sucessor. Aliados também destacam a informação de que, segundo a pesquisa, 64% dos eleitores ainda podem mudar o voto até outubro.

Construção da chapa majoritária

Mesmo após ter candidatura oficializada durante a convenção estadual do PSD no último sábado, Sandro ainda mantém dois postos na chapa majoritária abertos. Como estratégia para avançar nas intenções de voto, parte dos seus interlocutores tem defendido uma frente de negociação para que Greca seja anunciado como vice. O ex-prefeito, no entanto, tem negado a possibilidade de abrir mão da candidatura. Outros aliados, por sua vez, entendem que, caso consigam convencer Greca a ocupar o posto e ficar de fora da disputa principal, os votos dele tendem a ser herdados por Moro ou Requião.

Em paralelo, outro nome ventilado para a vice é o da jornalista e ex-candidata à prefeitura de Curitiba Cristina Graelm (PSD). Como mostrou o GLOBO, no entanto, ela tem demonstrado preferência por concorrer ao Senado, apesar de enfrentar resistências dentro do grupo político do governador.

Testada pela Quaest, ela contabilizou 4% das intenções de voto em um cenário com o maior número de pré-candidatos. Na liderança, o levantamento mostrou o ex-senador Álvaro Dias (20%), do MDB, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (Republicanos), pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) e pela deputada Gleisi Hoffmann (PT), cada um com 10% das intenções de voto. Já o deputado federal Filipe Barros (PL) teve 8%.

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