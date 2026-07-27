Entorno de Ratinho Jr. minimiza quarto lugar de aliado na pesquisa Genial/Quaest
Levantamento divulgado nesta segunda-feira (27) mostrou Sandro Alex abaixo de outros adversários, mas indicou alta na aprovação da gestão estadual
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Dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta segunda-feira mostram que o escolhido para a sucessão do governador Ratinho Júnior (PSD), o ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Salex, se mantém em quarto lugar nos cenários estimulados para o primeiro turno. O impacto do quadro desvantajoso, no entanto, tem sido minimizado por uma parcela do entorno do candidato, que tem apostado que, com o início da campanha, os resultados positivos da gestão de Ratinho e a indecisão do eleitorado tendem a favorecer o ex-secretário.
O levantamento mostra que, em um cenário com todos os pré-candidatos, Sandro Alex teve 7% das intenções de voto, enquanto Moro teve 39%, o deputado estadual Requião Filho (PDT) registrou 18% e Rafael Greca (MDB), ex-prefeito de Curitiba, teve 12%. Já em uma simulação de um quadro sem Greca, visto como um nome que divide o apoio dos eleitores de Ratinho, a redistribuição dos votos leva o senador a contabilizar 40%, enquanto Requião registra 24% e Sandro Alex tem 9%.
A Quaest também mostrou que, entre os principais candidatos, Sandro apareceu entre os mais desconhecidos (68%), ficando atrás somente do ex-deputado estadual Tony Garcia (72%), do Democracia Cristã, e do advogado Luiz França (88%), lançado como candidato pelo Missão. Já Moro (13%), Requião Filho (19%) e Greca (33%) tiveram índices menores. Além disso, o levantamento indica que, do total de entrevistados, 19% associam o ex-secretário a uma indicação direta do governador para a sucessão no comando do estado.
Desde que foi lançado candidato, o ex-secretário tem investido em aparições ao lado de Ratinho em compromissos pelo interior do estado. Interlocutores argumentam, no entanto, que, durante o cumprimento dessas agendas, ele não teve permissão para pedir votos em função do calendário eleitoral. Como bandeira de campanha, ele também tem apostado nos feitos da secretaria de Infraestrutura durante a sua gestão, como a Ponte de Guaratuba, a Ponte da Integração e a Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, em articulação com a Itaipu Binacional, além do novo pacote de concessões para o início de obras no estado. O grupo político também investe na construção de uma coalização que reunirá partidos como o Republicanos e a federação União Progressista.
Apesar do desempenho do ex-secretário ao ser testado contra os adversários, o seu entorno viu com otimismo os recortes do levantamento que mostram um quadro favorável sobre a gestão de Ratinho e mantém a expectativa de transferência desse apoio para Sandro. A Quaest indica que 81% dos paranaenses aprovaram a gestão do governador e que 63% dos entrevistados afirmaram que ele merece eleger um sucessor. Aliados também destacam a informação de que, segundo a pesquisa, 64% dos eleitores ainda podem mudar o voto até outubro.
Em paralelo, outro nome ventilado para a vice é o da jornalista e ex-candidata à prefeitura de Curitiba Cristina Graelm (PSD). Como mostrou o GLOBO, no entanto, ela tem demonstrado preferência por concorrer ao Senado, apesar de enfrentar resistências dentro do grupo político do governador.
Testada pela Quaest, ela contabilizou 4% das intenções de voto em um cenário com o maior número de pré-candidatos. Na liderança, o levantamento mostrou o ex-senador Álvaro Dias (20%), do MDB, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (Republicanos), pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) e pela deputada Gleisi Hoffmann (PT), cada um com 10% das intenções de voto. Já o deputado federal Filipe Barros (PL) teve 8%.