Eleições nos EUA Entre eleições e julgamentos: o calendário de Trump para 2024 De acordo com o RealClearPolitics, o ex-presidente reúne cerca de 53% das intenções de voto

Donald Trump, ex-presidente, candidato e acusado por quatro casos, se prepara para um ano de 2024 completamente fora do comum.

Abaixo, um resumo do calendário da magnata entre eleições, julgamentos e a convenção republicana.

Primárias em janeiro

Trump, aos 77 anos, iniciará seu ano incomum em Iowa. Em 15 de janeiro, este pequeno estado do Centro-Oeste dos Estados Unidos realizará as primeiras eleições primárias republicanas de 2024, um ciclo que poderia se estender até junho, conferindo-lhe um papel proeminente nas eleições americanas.

O estado de New Hampshire, que faz fronteira com o Canadá, também realizará suas eleições antes de fevereiro, embora a data ainda não tenha sido oficializada.

Com quatro acusações criminais em menos de seis meses, Trump está paradoxalmente superando toda a concorrência na corrida pela indicação republicana.

De acordo com o RealClearPolitics, o ex-presidente reúne cerca de 53% das intenções de voto, muito à frente do segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, com 13%.

Primeiros julgamentos em março

Uma vez que os julgamentos comecem, o bilionário republicano manterá essa vantagem?

Nesta segunda-feira (28), uma juíza marcou 4 de março como a data para seu julgamento em Washington por suas atividades lobistas na campanha de 2020, um dia antes de um dos maiores eventos das primárias republicanas: a “Superterça”.

Quinze estados, entre eles Texas, Califórnia e Colorado, comemoraram suas primárias simultaneamente neste grande dia eleitoral.

Apenas três semanas depois, Trump terá outro encontro com a Justiça: em 25 de março, receberá seu julgamento em Nova York por pagamentos a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio.

Maio na Flórida

Em 20 de maio de 2024, o encontro será na Flórida.

Neste estado do sudeste ocorrerá o terceiro julgamento do ex-presidente em menos de três meses, por sua suposta negligência no fornecimento de documentos de Estado provisório após sua saída da Casa Branca.

Um quarto julgamento não é descartado nesse ano: Trump também está sendo processado na Geórgia, onde sua já famosa foto como fichada foi tirada na semana passada.

O procurador deste caso, que também está condicionado às eleições presidenciais de 2020, pediu que o julgamento ocorresse em 2024.

Convenção em julho

Em meados de julho, após mais de um ano de campanha intensa e provavelmente de baixo calão, o Partido Republicano nomeará oficialmente o seu candidato presidencial na convenção de Milwaukee (Wisconsin).

Biden, que já conta com o apoio oficial do Partido Democrata, deve ser nomeado candidato oficial do partido - salvo alguma grande surpresa - em Chicago em agosto.

Esses dois grandes encontros políticos, que ocorrem a cada quatro anos, poucos meses antes das eleições, marcam o início oficial da campanha entre os dois partidos.

Trump, no entanto, terá força suficiente no seu partido para ser o escolhido?

Eleição presidencial em novembro

Em 5 de novembro, coleções de milhares de americanos irão às urnas para eleger o próximo inquérito da Casa Branca. Os Estados Unidos serão testemunhas de uma nova versão das eleições presidenciais de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden?

O país jamais elegeu um presidente indicado. Mas Trump pode voltar a fazer história.

