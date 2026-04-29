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Supremo Tribunal Federal Entre erros e acertos, STF vem se mantendo firme como guardião da democracia, diz Messias Declaração foi feita durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta quarta-feira, 29, que o Tribunal "vem se mantendo firme como guardião da democracia" no Brasil.

"Entre erros e acertos, vem se mantendo firme como guardião da supremacia constitucional e do nosso Estado inteiro. É um dos responsáveis por assegurar liberdades públicas, garantir a diversidade, proteger minorias e concretizar direitos fundamentais a milhões de brasileiros de nosso País", disse Messias.

A declaração foi feita durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que as votações no colegiado e no plenário sejam realizadas ainda nesta quarta-feira, 29.

Durante seu discurso de apresentação, Messias fez um resumo de sua trajetória profissional em órgãos como a Advocacia Geral da União, na Assessoria Jurídica do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e no Senado, em que trabalhou no gabinete do senador Jaques Wagner (PT-BA, hoje líder do governo.

"Experimentar o suprapartidarismo abriu meus horizontes sobre o significado de democracia e República. Aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de solução de conflitos", declarou.

Messias falou ter conduzido sua carreira com serenidade e "vocação conciliatória" de que "posições antagônicas são oportunidades para o amadurecimento". Também fez um aceso aos senadores e disse que os parlamentares o receberam "muito bem" durante as conversas que tiveram.

Em determinado momento, Messias se emocionou ao falar de seus pais e de sua graduação na Faculdade de Direito do Recife. "Para me sustentar financeiramente, prestei concurso para a Caixa Econômica Federal", lembrou.

"Aprendi na vida que quem só sabe direito, nem direito sabe. Apresento-me com a consciência de que a Constituição somente se concretiza seus valores fundamentais quando aplicadas com o humanismo e a diversidade de saberes", continuou.

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