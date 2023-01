A- A+

Recife Equipe da TV Guararapes é atacada por bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Nordeste Segundo relatos do repórter Renato Barros, a equipe estava a mais de 50 metros de distância das instalações bolsonaristas

Uma equipe da TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco, foi alvo de ataque de bolsonaristas que estão concentrados em frente ao Comando Militar do Nordeste (CMNE), no Curado, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda-feira (9).

Segundo relatos do repórter Renato Barros, que publicou vídeo com o ocorrido no Twitter, a equipe estava a mais de 50 metros de distância das instalações bolsonaristas.

"Um carro parou próximo e as pessoas que saíram dele começaram a nos ameaçar. Depois disso, teve início a confusão", publicou o jornalista. Ele afirmou que a Polícia Militar chegou no local cerca de 10 minutos depois.

O vídeo mostra ao menos três apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atacando a equipe com palavrões e xingamentos.

Assista:

