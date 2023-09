A- A+

PRESDIENTE LULA Equipe de 20 médicos e técnicos embarca hoje de SP para acompanhar a cirurgia de Lula em BSB Parte do grupo viaja hoje de manhã para inspecionar e preparar as instalações no Hospital Sírio-Libanês, em BSB, parte viaja à noite

Uma equipe de médicos e outros profissionais da saúde do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, embarca hoje para Brasília, com a função de inspecionar e preparar o ambiente cirúrgico onde será feita a operação do quadril do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amanhã, 29.

A ida será dividida em duas partes: o primeiro grupo viaja hoje de manhã, o segundo à noite.

O time será formado por cirurgiões, anestesistas, instrumentadores, enfermeiros, auxiliares cirúrgicos. Parte deles participará da operação, parte irá acompanhar o pós-operatório do presidente na UTI e no quarto.

A cirurgia à qual Lula vai se submeter é chamada de artroplastia do quadril, que é a substituição da cabeça do fêmur (com diâmetro por volta de 5 cm) por uma prótese.

A operação é considerada de grande porte, ou seja, quando o procedimento está associado a perda sanguínea maior.



A cirurgia é com anestesia geral e está prevista para durar de 2 horas e meia a 3 horas.

Lula deverá sair do hospital em cadeiras de rodas, mas a previsão é que ela seja dispensada depois. Ele deverá usar andador, ao longo de cerca de 4 a 6 semanas.

