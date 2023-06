"Era razoável que a Câmara votasse como votou", diz Lula sobre MP dos ministérios

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira que já esperava a aprovação da MP da reestruturação dos ministérios na Câmara porque era "razoável" que os deputados votassem "do jeito como votou". "Eu esperava aquilo porque era razoável que a Câmara votasse do jeito como votou", afirmou ele.

A Câmara aprovou no final da noite de quarta-feira a MP que cria a estrutura ministerial do governo Lula. O texto perde a validade nesta quinta-feira e ainda precisa ser votado no Senado. Caso isso não ocorra, Lula terá que governar com a estrutura de governo montada por Bolsonaro até o próximo ano, quando poderá enviar uma nova MP sobre o assunto. Caso o texto sofra mudança no Senado, precisará ser votado novamente pela Câmara.

Ao longo do dia, de ontem, Lula se reuniu com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e com Alexandre Padilha (Relações Insitucionais) de última hora para articular a votação. O governo sofre uma crise na relação com o Congresso, que está insatisfeito com o diálogo com o Palácio do Planalto.

Para a aprovar a MP, Lula precisou entrar pessoalmente em campo pela primeira vez. Além de um telefonema para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) horas antes da votação, o presidente também se reuniu com o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA).

O líder partidário é um dos principais insatisfeitos com a articulação política do governo. De acordo com relatos feitos por ele a colegas de partido, Lula reconheceu erros na relação com o partido e prometeu atender mais a reivindicações do Congresso.

