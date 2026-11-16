A- A+

Tribunal Regional Eleitoral Novo presidente do TRE-PE, Erik Simões visita a Folha de Pernambuco Desembargador, que toma posse na Corte eleitoral na quarta-feira (18), entregou convites da solenidade para a diretoria do jornal

O desembargador Erik Simões, que assumiu formalmente a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) no dia 9 de outubro, visitou a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (16) para entregar à diretoria do jornal os convites da solenidade de posse dele na Corte, que será realizada nesta quarta-feira (18), às 17h, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra .

O magistrado foi recebido pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa; pelo diretor-executivo Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional José Américo Lopes Góis; e pela gerente da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues.

Erik Simões presidiu sua primeira sessão no cargo no último dia 15 de outubro, na 65ª sessão ordinária de 2026. Ele fez a leitura do juramento de posse na presença dos demais membros do Tribunal, assessores e servidores. Na sessão, foram aprovadas medidas administrativas como a possibilidade de adoção do regime de trabalho híbrido.

“Facultei a possibilidade de teletrabalho para as zonas eleitorais de todo o estado. No meu gabinete como desembargador, no Tribunal de Justiça, desde a pandemia, três dias por semana, todo mundo trabalha de forma remota e a qualidade do serviço não diminuiu, muito pelo contrário", disse ele.

Simões acrescenta que nunca havia tido teletrabalho para as zonas eleitorais. "Em Pernambuco são 122 zonas eleitorais e nós colocamos para todas, porque tem gente lá no sertão que precisa andar diariamente 170 km para dar o expediente. Agora, claro, cada um tem seu juíz titular é ele quem vai avaliar a conveniência”, explicou o desembargador.

O magistrado também extinguiu a obrigatoriedade de relatórios diários de atividades que foram estabelecidos durante a gestão anterior e nomeou, pela primeira vez na história do TRE-PE, uma mulher para comandar a segurança da Corte eleitoral: a tenente-coronel Steice Oliveira, oficial com 28 anos de Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Outro destaque entre as medidas administrativas aprovadas no último dia 15 de outubro foi a criação do TRE Itinerante, que realizou pela primeira vez em 94 anos uma sessão fora da sede do órgão, na capital, com o objetivo de aproximar a Corte da população. A primeira sessão foi realizada em Caruaru. A expectativa é expandir o projeto para outras cidades como Petrolina, Garanhuns, Jaboatão e Vitória de Santo Antão.

Com mandato formal previsto até fevereiro de 2028, o magistrado já sinalizou a intenção de concluir sua gestão em dezembro de 2027.

“Confesso que pretendo renunciar no final do próximo ano, para dar chance ao meu colega que assumirá em janeiro, Alexandre Pimentel, de passar um ano na presidência. Eu já vou estar a 1 ano e 2 meses na presidência, nada mais justo que eu renuncie para que ele possa ter um período maior”, concluiu Simões.

Presenças

A cerimônia de posse de posse de Simões no TRE-PE contará com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário estadual, além de representantes de 10 Tribunais Regionais Eleitorais.

Confirmaram presença a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), a vice-governadora Priscila Krause (PSD); o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB); e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (MDB).

Veja também