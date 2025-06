Erika Hilton emprega 2 maquiadores no gabinete e se defende: ''LGBTs com formação profissional''

A- A+

A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) empregou dois maquiadores em seu gabinete. Ronaldo Cesar Camargo Hass e Índy Cunha Montiel da Rocha, trabalham desde maio de 2024 com a parlamentar e recebem, respectivamente, R$ 9.678,22 e R$ 2 126,59.

Nas redes sociais, tanto Hass como Rocha divulgam o trabalho como maquiadores, com a congressista aparecendo constantemente em publicações. Hass acompanhou Hilton em Paris (que foi à Europa a convite do Parlamento Europeu) para um show da Beyoncé no fim de semana. A informação da contratação dos maquiadores foi noticiada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Estadão.

Segundo Hilton, ambos exercem funções como secretários parlamentares, como "atuação na pauta LGBT e de cidades", "articulação com movimentos sociais", "interlocuções das mais diversas áreas" e "acompanhamento nas comissões" em Brasília e em São Paulo e ainda prestam serviço estético.

"Ambos os meus assessores são assessores com qualidade, são maquiadores sim, ótimos maquiadores, mas não são apenas maquiadores. São duas pessoas LGBTs com formação profissional, com graduação, que atuam em pautas importantes para o meu mandato", diz a deputada.

Ainda de acordo com a parlamentar, ela os conheceu pelo trabalho com maquiagem e que foram contratados por serem "amigos" dela, "da comunidade". "São profissionais da maquiagem, os conheci sendo profissionais da maquiagem, mas por serem meus amigos, por serem da minha comunidade, chamei para o meu mandato para que cumprisse um trabalho importante nas pautas que nós tocamos diariamente e são vozes necessárias", afirma. "Me acompanham nas viagens, ajudam a fazer foto, preparam os briefings, tudo isso é muito fácil de ser comprovado."

O trabalho de secretariado parlamentar é regulamentado por ato da mesa da Câmara. O texto, de 1997, diz que esse cargo, exercido pelos dois assessores de Erika, "tem por finalidade a prestação de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto e exclusivo nos gabinetes dos deputados para atendimento das atividades parlamentares específicas de cada gabinete".

Procurado, o gabinete ainda enviou imagens dos dois assessores acompanhando a deputada em atividade legislativa. Nessas imagens, Rocha aparece acompanhando a deputada nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília, enquanto Hass segue a parlamentar em evento no interior de São Paulo.

A oposição na Câmara reagiu e anunciou que irá protocolar representação no Conselho de Ética da Câmara, por quebra de decoro parlamentar e outra representação junto ao Ministério Público Federal, por possível prática de improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

"Eles não me querem dentro do Parlamento, eles odeiam a minha voz, odeiam o meu mandato, odeiam o trabalho sério que eu realizo dentro da Câmara, mas fora dela", afirma Hilton. "Fazem de tudo para me colocar em uma situação ruim às vésperas das eleições, porque sabem da minha capacidade de transformar as realidades e de levar para a política corpos e vozes que nunca puderam estar lá."

