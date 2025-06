A- A+

BRASIL Erika Hilton publica notas fiscais do reembolso de R$ 24 mil por cirurgia: "Paguei do meu bolso" Deputada afirma que recebeu 'ressarcimento parcial da Câmara por operação complexa' feita por recomendação médica

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) postou notas fiscais e comprovantes de pagamentos usados para custear cirurgias no nariz após ser acusada de ter custeado os procedimentos com dinheiro da Câmara. A resposta foi publicada no X depois de uma reportagem do portal de notícias Metrópoles afirmar que ela havia recebido por R$ 24,7 mil como reembolso pelas despesas médicas. No início da semana, a parlamentar também foi criticada por contratar dois de seus maquiadores como assessores.

Em uma série de postagens na rede social, Erika disse que passou por dois procedimentos cirúrgicos no nariz em 22 de fevereiro do ano passado, realizados no Hospital Samaritano por duas equipes médicas distintas. O primeiro, denominado rinosseptoplastia funcional, teria sido realizado por recomendação médica para o tratamento de sinusite crônica. A operação teria custado R$ 26 mil, de acordo com a nota fiscal compartilhada por ela.





Segundo o Metrópoles, Erika teria sido reembolsada pela Câmara por R$ 24,7 mil gastos na ocasião. Ao responder sobre o caso no X, ela afirmou que o ressarcimento recebido teria sido "parcial" para a realização de uma "operação complexa". "Todas as pessoas que me acompanham sabem que fiz, porque antibióticos não faziam mais efeito para tratar infecções bacterianas no meu sinus", ela escreveu.

O segundo procedimento feito no mesmo dia teria sido uma cirurgia plástica e, de acordo com os documentos publicados por ela, custado R$ 22 mil. O valor foi pago por ela em três parcelas de R$ 7.334,00 nos meses seguintes.

Ao comentar o caso, a deputada também afirmou disse que as acusações seriam "uma evidente perseguição", uma tentativa de "desmoralizá-la" e "uma ridícula ação coordenada". Ela classificou a situação como uma "cortina de fumaça" enquanto o Senado votava na noite de ontem o aumento do número de deputados de 513 para 531.

Veja também