Comissão da Mulher

Erika Hilton reage às críticas por presidência da Comissão da Mulher: "Podem espernear e latir"

Deputada foi alvo de ataques de outras parlamentares e também do apresentador de televisão Ratinho, este acusado de proferir declarações transfóbicas

Deputada também sofreu ataques do apresentador de televisão Ratinho, alvo de uma ação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura a possível prática de transfobia contra ErikaDeputada também sofreu ataques do apresentador de televisão Ratinho, alvo de uma ação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura a possível prática de transfobia contra Erika - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) reagiu às críticas que recebeu após ser eleita, nesta quarta-feira, para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Além da discordância de alguns parlamentares, a deputada também sofreu ataques do apresentador de televisão Ratinho, alvo de uma ação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura a possível prática de transfobia contra Erika. De acordo com ela, os contrários "podem espernear e latir", pois a opinião de "transfóbicos e imbecis" é "a última coisa que importa".

"A opinião de transfóbicos e imbecis é a última coisa que me importa. Hoje fiz história por mim, que tive minha adolescência e minha dignidade roubada pelo preconceito e discriminação. Fiz história pela minha comunidade, que ainda enfrenta os piores índices em praticamente todos os aspectos da vida social", publicou.

Ainda segundo a deputada, o cargo será ocupado "com honra", sem preocupações com o que definiu como "esgoto da sociedade". Erika ainda ressaltou a necessidade de defender mulheres transgênero que "lutam todos os dias para existir com dignidade".

Investigação contra Ratinho
O pedido foi protocolado no Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do MP-SP. A ação requer a instauração de inquérito policial para apurar a possível prática dos crimes de transfobia (até cinco anos de prisão), violência política de gênero (até seis anos de prisão) e injúria transfóbica (até quatro ano de prisão). Ratinho é pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), pré-candidato à Presidência da República.

No discurso durante o programa de auditório, Ratinho ressaltou "não ter nada contra" Erika, mas disse que a escolha foi "injusta". Ele também se referiu à parlamentar como "a deputada ou o deputado, não sei", e afirmou que o nome escolhido para o cargo em questão "deveria ser uma mulher".

— Será que ela entende dos problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Não é fácil ser mulher. E se fosse ao contrário? — questionou Ratinho. — Temos que ter inclusão, mas não vamos exagerar. Você vai em restaurante, se tiver um "casal normal", homem e mulher, eles ficam normais. Agora, se for dois homens ou duas mulheres, eles ficam se beijando para provocar os outros. É isso que não concordo, esses exageros — completou o apresentador.

Erika aponta que os ataques, por serem proferidos em rede nacional, possuem um "aumento significativo" em seu alcance. Segundo o documento, o posicionamento questiona a legitimidade da deputada para assumir o posto na comissão, com a "negação" de sua identidade de gênero.

"As declarações proferidas pelo apresentador não se limitaram a uma crítica política ou a um debate institucional acerca da atuação da parlamentar, mas consistiram na negação explícita de sua identidade de gênero e na afirmação reiterada de que ela não seria uma mulher. Esse elemento constitui o núcleo da conduta aqui narrada e evidencia o caráter discriminatório do discurso proferido", diz a denúncia.

Por fim, Erika também argumenta que as declarações de Ratinho "não apenas perpetuam o preconceito e a discriminação, mas também encorajam comportamentos hostis e agressivos por parte do público".

"O discurso de Ratinho foi, sim, para me atacar e atacar as pessoas trans. Mas demonstrou a misoginia, o ódio primal que essa figura nojenta tem de toda e qualquer mulher que não siga o roteiro que ele considera certo", publicou a deputada nas redes sociais.

Ainda durante seu discurso, Ratinho afirmou que "mulher para ser mulher" tem que "ter útero e menstruar". De acordo com Erika, tal raciocínio é "retrógrado" e reproduz a lógica de que mulheres são somente "máquinas de reprodução".

Entenda a eleição
Na divisão acordada na Câmara sobre a chefia das comissões, ficou decidido que o colegiado destinado ao direito das mulheres ficaria com o Psol. Foi procedida então uma eleição de chapa única, que terminou por eleger Hilton como presidente e Laura Carneiro (PSD-RJ) como 1ª vice-presidente.

A eleição ocorreu em dois turnos. No primeiro, o quórum foi de 22 parlamentares. Deles, 10 votaram pela chapa e outros 12 votaram em branco, como uma forma de protesto contra o nome de Hilton.

Já o segundo turno foi concluído com um quórum de 21 votos, dos quais 11 foram favoráveis à chapa e outros 10 em branco. O restante da composição da chapa ficou com a Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) como 2ª vice-presidente e Socorro Neri (PP-AC) como 3ª vice-presidente.

Durante a sessão, a deputada Clarice Tércio (PP-PE) criticou a eleição de Erika devido à grande quantidade de votos em branco, além de questionar como será representada "por uma pessoa que não entende o que eu passo". Outra deputada que criticou a posição ocupada por Erika foi Chris Tonietto (Pl-RJ), que afirmou que "na condição de mulher, (Erika) não me representa".

