Erisipela: o que é a doença pela qual Bolsonaro foi internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser internado neste domingo (5) para continuar o tratamento do quadro de erisipela, uma infecção na pele, após ter passado a sexta e sábado sob acompanhamento médico. Em novembro de 2022, ele já havia enfrentado um episódio com o mesmo problema de saúde.

- Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro).

- Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta.

- Um abraço a todos.



- Jair Bolsonaro.

- 05/maio, 16h30. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 5, 2024

O que é erisipela?

A erisipela é uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, mas também pode ser agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros.

Ela entra no organismo através de pequenos ferimentos na pele como picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas e, se não tratada corretamente, podem afetar os vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso.

Algumas condições facilitam a infecção, como em pessoas de portadoras de diabetes não compensado, de insuficiência venosa nos membros inferiores e pessoas com baixa imunidade.

Como é feito o diagnóstico de erisipela?

O diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica criteriosa, podendo ser necessário a realização de exames de sangue para descartar complicações. Em alguns casos, é preciso uma biópsia e exame de urina para identificar quais bactérias estão causando a infecção. Ela não pode ser considerada uma doença contagiosa, pois é uma infecção secundária que ocorre a partir de feridas.

Fatores de risco da erisipela são:

Os principais fatores de risco para erisipela são: histórico da doença; obesidade; problemas circulatórios, especialmente nas veias de membros inferiores; diabetes; doenças imunossupressoras; uso de medicamentos imunossupressores; declínio do sistema imunológico; doenças de fígado ou dos rins; uso de drogas injetáveis; gravidez.

Principais sintomas

Calafrios;

Febre alta;

Tremores;

Fraqueza;

Mal-estar;

Náuseas;

Vômitos.

Tratamento

O tratamento pode ser feito com o uso de antibióticos específicos prescritos por um médico para eliminar a bactéria. O paciente também deve manter repouso, deixando as pernas elevadas para eliminar o inchaço. É preciso tratar também as lesões de pele e as frieiras, mantendo-as limpas para evitar proliferação da bactéria.

