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Senado Escala 6x1: Alcolumbre diz que pode votar proposta antes do segundo turno das eleições Tramitação pode ser acelerada, desde que o plenário aprove os requerimentos, afirma presidente do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 pode ser votada em primeiro e segundo turnos antes do desfecho das eleições, desde que o plenário aprove requerimentos para encurtar a tramitação.

Ele disse que hoje não há nenhum pedido desse tipo na mesa, mas que, se algum aparecer, o submeterá ao voto dos senadores. Alcolumbre rejeitou como "não verdadeira" a versão de que a proposta não poderia ser votada antes do segundo turno.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade, Alcolumbre citou o que disse ser o seu papel regimental. Como presidente, ele determina a pauta, mas só pode deliberar sobre os requerimentos que chegarem à mesa.

— Hoje, eu não tenho nenhum requerimento de calendário especial, hoje eu não tenho nenhum requerimento de quebra de interstício (intervalo) — disse.

O senador explicou que, sem o calendário especial ou a quebra de interstício, a PEC teria de cumprir as outras quatro sessões de discussão do primeiro turno. Segundo ele, os requerimentos podem ser apresentados a qualquer momento, e ele os colocará em votação:

— O que eu tiver em mãos, se for para resumir, eu vou colocar para deliberação e o plenário é soberano, a vontade da maioria vai prevalecer.

Alcolumbre voltou a justificar por que a PEC não foi votada antes do primeiro turno da eleição, em 4 de outubro. Segundo ele, senadores pediram que o tema não fosse pautado para não "contaminar" o processo eleitoral e virar bandeira de campanha, e ele concordou.

Ele disse ter avisado que só deliberaria depois da eleição e que, já passado o pleito, publicou a pauta. Para o presidente do Senado, senadores eleitos e não eleitos "estão livres hoje, sem nenhuma pressão" para votar. Ele reclamou de "versões" divergentes sobre as conversas que teve com os colegas antes do pleito. A proposta reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e precisa de no mínimo 49 votos para ser aprovada.

Ao chegar ao Senado nesta terça-feira, Alcolumbre informou que a PEC poderia ser votada em primeiro turno na semana que vem.

Davi informou que vai “cumprir integralmente o rito constitucional”, ou seja, em tese a PEC será debatida em cinco sessões no Plenário antes de ser votada em primeiro turno, estando as três primeiras previstas ainda para esta semana; e por mais três sessões antes de ser votada em segundo turno.

— Cada senador e cada senadora desta legislatura terá o livre arbítrio de votar com seu coração, com sua consciência e com a sua convicção se acha razoável nós diminuirmos a escala de trabalho de quase 40 milhões de brasileiros que vivem na escala 6x1 há décadas, e se acha razoável o trabalhador brasileiro ter condição de ter mais um dia na sua vida de descanso, para ficar com a família e para descansar — disse o presidente do Senado.

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