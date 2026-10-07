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SENADO Escala 6x1: Lula desafia Flávio Bolsonaro a votar a favor de PEC que prevê o fim da jornada Proposta que prevê o fim da escala 6x1 deve ser votada ainda em outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (7), durante reunião com parlamentares aliados em um hotel de Brasília, que quer ver como o senador e rival no segundo turno pela Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) vai votar sobre o fim da jornada de trabalho 6x1.

O tema está sendo deliberado pelo Senado, mas a votação antes do dia 25 de outubro ainda é incerta.

"Eu quero ver como é que o Flávio Bolsonaro vai votar. Eu o desafio a votar favorável, e a pedir ao PL para votar favorável. Eles estão inventando uma história de que 'não, é melhor negociar com o patrão'. Como se, em um acordo leonino, o trabalhador tivesse alguma vantagem", declarou o presidente.

Lula também orientou como os aliados devem tratar o tema da segurança pública na reta final da eleição.

O presidente declarou que os Estados não "deram conta" de tratar do tema sem a participação da União e ressaltou a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da segurança pública

"O nosso lema é o seguinte: para o povo trabalhador, a proteção. Para o bandido, a prisão. É esse o nosso lema daqui para frente", bradou o presidente

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