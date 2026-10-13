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Escala 6x1 Escala 6x1: Senado tem número necessário de assinaturas para calendário especial e acelerar votação A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) disse que vai apresentar o requerimento nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) informou, nesta terça-feira, que já existem assinaturas suficientes para aprovar o calendário especial e acelerar a votação da proposta de emenda constitucional (PEC) do fim da escala 6x1, antes do resultado das eleições, em 25 de outubro.

A proposta está incluída na pauta da ordem do dia da Casa na quarta-feira.

O Senado realizou nesta terça-feira a quarta sessão de debates sobre o tema e conclui na quarta-feira a quinta, quando a proposta estará apta para ser votada no plenário em primeiro turno.

Caso o requerimento com pedido de calendário especial seja aprovado, o que exige maioria simples, a PEC poderá ser aprovada em primeiro e segundo turno no mesmo dia.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) disse que vai apresentar o requerimento nessa quarta-feira (14).

O texto substitui a jornada de seis de dias de trabalho e um de folga por semana por uma carga horária de cinco de dias e dois de descanso.

Caso a PEC seja aprovada, a jornada semanal de 44 horas cai para 42 horas em 60 dias após a promulgação e um ano depois, para 40 horas.

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no início de setembro.

Na semana passada, foram realizadas três sessões de discussão sobre as novas regras.

O regimento exige cinco sessões de discussão antes da primeira votação. Foram realizadas três sessões na semana passada.

Se a PEC for aprovada, há um intervalo de cinco dias úteis e mais três sessões antes do segundo turno. Mas é possível aprovar um requerimento para a votação do segundo turno logo em seguida.

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