Escândalo das joias em quadrinhos: o que já se sabe sobre os presentes para o casal Bolsonaro

A notícia da apreensão das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, que seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e das várias tentativas do governo passado de reavê-las foi revelada há uma semana.



Neste período, vários fatos novos surgiram. Da publicação da primeira reportagem do jornal O Estado de S. Paulo até hoje, soube-se que outro estojo de joias entrou sem ser declarado no país, na bagagem do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.



E que esse segundo conjunto de joias passou quase um ano em um cofre no ministério antes de ser entregue oficialmente à Presidência.



A Polícia Federal, o Ministério Publico Federal e o Tribunal de Contas da União, que investigam o caso, começaram a ouvir os primeiros depoimentos dos envolvidos. Muitas dúvidas ainda pairam sobre o caso. Relembre o caso até aqui por meio de uma história em quadrinhos:





