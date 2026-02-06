Sex, 06 de Fevereiro

Carnaval 2026

Escola que vai homenagear Lula receberá patrocínio igual ao de todas as outras, diz Freixo

Presidente da Embratur defendeu investimento do governo federal no carnaval carioca, a exemplo do que fazem a prefeitura e o estado

Lula recebeu dirigentes da escola de samba Acadêmicos de Niterói; Palhares aparece à direita Lula recebeu dirigentes da escola de samba Acadêmicos de Niterói; Palhares aparece à direita  - Foto: Divulgação

Presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, Marcelo Freixo rebateu as críticas ao investimento de R$ 12 milhões feito pelo governo federal nas escolas de samba do carnaval carioca. O ex-deputado também afirmou que não faz sentido associar os recursos ao fato de uma das agremiações do Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói, ter o presidente Lula como enredo este ano.

— O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior promoção do Brasil no mundo — disse Freixo em vídeo gravado na Cidade do Samba. — Como presidente da Embratur, tenho plena convicção de que é um investimento correto e necessário para fazer com que o mundo conheça nosso carnaval, nossa maior festa. Isso traz turistas, gera emprego e gera renda.

O valor destinado às escolas em 2026, apontou Freixo, foi o mesmo do ano passado, e é inferior aos R$ 24 milhões pagos pela prefeitura e os R$ 40 milhões que saem do governo do estado.

— Portanto, não há favorecimento por alguma relação com o enredo. Se uma escola homenageia o Lula, a outra homenageia a Rita Lee, o Ney Matogrosso, essa é uma escolha de cada escola. Nós somos um órgão de promoção do Brasil, e não de censura. Não nos cabe avaliar o enredo — disse.

 

Depois de subir ao Grupo Especial, a escola de Niterói chega com o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que tem causado reações da oposição ao petista.

Nesta segunda-feira, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou uma denúncia, junto ao Ministério Público Eleitoral (MPE), contra a agremiação por propaganda eleitoral antecipada. No documento, ela também critica o repasse da Embratur, que se deu por meio de um termo de cooperação entre a agência, o Ministério da Cultura e Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Ainda na segunda, o Tribunal de Contas da União (TCU) sugeriu que a Embratur suspendesse a transferência à escola, alegando que fere o interesse público. Segundo o auditor Gregório Silveira de Faria, haveria "possível direcionamento de recursos públicos para a prática de promoção pessoal de autoridade pública, agravado pelo fato de que o homenageado deve concorrer à Presidência da República nos pleitos que ocorrerão no ano corrente de 2026".

A tendência é que Lula compareça ao Sambódromo para prestigiar o desfile, que é o primeiro do domingo de carnaval. Ele ficaria no camarote da prefeitura do Rio, comandada pelo aliado Eduardo Paes (PSD).

