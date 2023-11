"Escolha feliz", diz Barroso sobre indicação de Dino ao STF

A- A+

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, elogiou hoje (27) a possibilidade de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, como próximo ministro da Corte. Ele disse o mesmo da possível indicação do subprocurador Paulo Gonet como Procurador-Geral da República.

Sobre Dino, Barroso disse se tratar “de um juiz federal de alta qualidade, que foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um governador bem avaliado, de modo que se for essa a escolha do presidente, vai ser uma escolha feliz. É uma pessoa preparada”, disse o presidente do Supremo.

A respeito de Paulo Gonet, o ministro disse ser “um conceituado professor” e “nome de alta qualidade técnica e ética”. Quando era integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Barroso trabalhou com o subprocurador, que é o atual vice-procurador-geral Eleitoral.

Barroso respondeu a perguntas de jornalistas durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Belo Horizonte.

Desde o início da manhã, diversos veículos de imprensa divulgam a possibilidade de que Lula indique Dino e Gonet nesta segunda-feira (27). A cadeira no Supremo e a chefia da PGR encontram-se vagas há mais de 50 dias, ao aguardo de uma indicação pelo presidente da República.

