AMÉRICA DO SUL Escolhida nova ministra, Gleisi viaja com Lula para o Uruguai Eles participam da cerimônia de posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, em Montevidéu

Anunciada como ministra das Relações Institucionais do governo nesta sexta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, embarca com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje para Montevidéu para a cerimônia de posse de Yamandú Orsi, presidente eleito do Uruguai.

Aliado do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que é amigo de Lula, Orsi foi eleito em novembro do ano passado.

A viagem está marcada às 15h. A cerimônia acontece neste sábado (1º) de manhã, e os dois voltam para o Brasil ainda no sábado.

Gleisi assumirá o cargo na SRI no dia 10 de março. Ela entra no lugar de Alexandre Padilha, que vai para o Ministério da Saúde.

Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi. Ela foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff e coordenou a campanha à Presidência em 2022.



A escolha também abre caminho para resolver a sucessão no PT. O favorito de Lula é o ex-ministro Edinho Silva, mas havia o entendimento no Palácio do Planalto de que era necessário definir o destino de Gleisi antes.

