Escritor de autoajuda, Augusto Cury lança 'possível pré-candidatura' à Presidência

O psiquiatra Augusto Cury, autor conhecido por seus livros de autoajuda, anunciou sua "possível pré-candidatura" à Presidência da República nesta quarta-feira (4), em uma coletiva de imprensa em São Paulo. Entretanto, o escritor ainda não está filiado a nenhum partido político. Ele disse que "gostaria de ser procurado por partidos" para conversar "sobre projetos, e não sobre ideologias".

"Queridos amigos, eu não amo o poder e não preciso do poder. Mas me colocar como possível pré-candidato à Presidência da República em 2026 é uma doação a este país pelo qual sou apaixonado: o Brasil. Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide, pois desejo fazer uma política de Estado, e não de partidos. Caso não haja essa abertura ao diálogo, minha pré-candidatura não se viabilizará", escreveu em suas redes sociais.

Cury afirmou, durante o anúncio, que tem uma "trajetória como construtor de conhecimento, com livros publicados em 90 países".

"Algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lindo do mundo e também o autor mais lido do Brasil. Isso não me faz melhor nem maior do que ninguém, pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade como ser humano e como ator social", disse.

Na coletiva, Cury ainda enviou um abraço ao presidente Lula (PT), ao senador Flávio Bolsonaro (PL), aos governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Ratinho Júnior (PSD), outros pré-candidatos ao Planalto. Ele justificou que é um "pacificador" e que por isso se coloca como possível candidato.

"Eu sou um pacificador, amo a pacificação, e para mim concorrer ou colocar meu nome à disposição como possível pré-candidato é doação. Porque eu sou crítico ao culto à celebridade, não fiz muitas entrevistas ao longo da minha vida, raramente fiz marketing dos meus livros. Eu não amo o poder, eu não preciso do poder, para mim concorrer é um sacrifício, para minha família é um sacrifício. No passado eu já tinha falado disso para minha família, minhas três filhas entraram em crise. E por diversas circunstâncias acabei não entrando no teatro da política. Agora, eu tenho essa oportunidade, mas reitero, para mim só é digno do poder quem se curva diante da sociedade para servi-la", falou.

Ele ainda divulgou uma carta aberta à sociedade, com a sugestão de um "projeto de Brasil de 2027 a 2050", no qual traz propostas como a reforma no Supremo Tribunal Federal (STF), com a instituição de mandatos dos ministros, e uma transição para o semipresidencialismo no Brasil. Ele ainda defende o investimento na formação de especialistas em inteligência artificial (IA) e rebótica, dobrar a produção agropecuária, políticas de investimentos em industrialização, regularização fundiária e ensino profissionalizante para adolescentes. Ao fim, Cury elenca seus princípios e se diz defensor da família, da propriedade privada, da liberdade de expressão e contra o radicalismo.

