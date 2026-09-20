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Política

Escritório de mulher de Moraes confirma voos em jatinho de empresa que tinha Vorcaro como sócio

Banca afirma que escolha das aeronaves cabia à Prime Aviation e nega vínculo pessoal com operadores

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A empresa faz o serviço de táxi aéreoA empresa faz o serviço de táxi aéreo - Foto: Evaristo Sa/AFP

O escritório Barci de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, afirmou neste domingo que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, e confirmou que, em algumas dessas viagens, ela foi acompanhada pelo marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A manifestação foi divulgada após a coluna de Lauro Jardim, do GLOBO, revelar um vídeo em que Moraes e Viviane aparecem desembarcando de um jato operado pela Prime Aviation. Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi sócio da empresa de aviação até setembro de 2025. O vídeo foi registrado em agosto daquele ano, quando o banqueiro ainda integrava o quadro societário da operadora.

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