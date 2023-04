Especialistas veem ato machista de deputado contra colega que o acusa de assédio

A- A+

Especialistas ouvidas pelo Globo avaliaram o vídeo entre os deputados federais Júlia Zanatta (PL-SC) e Márcio Jerry (PCdoB-MA) como um ato de violência política de gênero. Nesta quarta-feira, a parlamentar foi às redes para afirmar que o colega de Casa a teria assediado durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que recebeu o ministro da Justiça, Flávio Dino, nesta terça-feira. Jerry, no entanto, negou a acusação e disse que Zanatta teria congelado uma imagem no intuito de ferir sua honra.

Na análise de Hannah Maruci, doutoranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e codiretora d’A Tenda das Candidatas — organização que capacita lideranças femininas para a política —, a cena representa um claro ato de intimidação.

— É explicitamente um contato íntimo forçado e com o objetivo de intimidá-la. Eu entendo como violência política de gênero, com toda a certeza — afirmou a pesquisadora.

Já Juliet Matos, membro do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados e coordenadora regional do Fórum de Mulheres de Partidos Políticos, não vê cunho sexual na cena, mas concorda que há ali uma tentativa de intimidação.

— Sinceramente, não consigo ver, através do vídeo, uma atitude de assédio sexual, mas foi uma atitude agressiva e até intimidadora. Realmente, não foi a melhor abordagem do mundo, não é aceitável dentro do Parlamento e dá para ver que ela (Zanatta) não ficou satisfeita — pontua.

Entenda

Na manhã desta quarta-feira, Júlia Zanatta acusou Márcio Jerry de assédio. A parlamentar publicou nas suas redes sociais uma imagem da reunião ocorrida na véspera.

"Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA!", relatou em suas redes sociais. Procurada, a parlamentar disse que Jerry teria dado um "cheiro em seu pescoço".

Zanatta afirmou que avalia junto à bancada do PL quais medidas legais serão tomadas. A deputada disse ainda que esperou as imagens para denunciar o caso.

Já o deputado negou ter assediado a colega. De acordo com Jerry, ele interveio em uma discussão entre Zanatta e Lidice da Mata (PSB-BA) para pedir respeito à parlamentar aliada. Nas imagens divulgadas pela bancada do PL, é possível identificar o momento em que ele diz "40 anos de mandato" no ouvido da bolsonarista.

O deputado afirma ainda que, na hora do ocorrido, Zanatta "reagiu normalmente":

— Ela continuou o diálogo. Quase 24h depois foi às redes dizer que foi assediada. Estou indignado, não cometi o ato que a deputada me imputa, ela congelou a imagem e desvirtuou. Absurdo que se cometa um fato dessa natureza, tentando atingir a honra de alguém por uma divergência política. Tudo isso mostra a montagem de uma farsa.

Veja também

RIO DE JANEIRO Câmara julgará contas de Crivella de 2019 e 2020; decisão pode deixar ex-prefeito inelegível