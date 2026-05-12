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posse 'Espero neutralidade, nada além disso', diz Flávio Bolsonaro sobre TSE 'de Nunes Marques' "Espero um TSE isento. Diferente do que foi em 2022", afirmou o senador

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), compareceu nesta terça-feira (12) à cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O senador disse esperar neutralidade da Corte no pleito deste ano. Ele acusou a gestão de Alexandre de a Moraes de 'desequilibrar' na disputa eleitoral de 2022.

"Espero um TSE isento. Diferente do que foi em 2022", afirmou ao ser questionado sobre a expectativa para a administração Nunes Marques.

Flávio Bolsonaro disse ainda não ter conversado com Nunes Marques, que foi primeiro indicado pelo seu pai, Jair Bolsonaro, ao STF. O senador estará pela primeira vez no mesmo recinto do adversário nas eleições deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pré-candidato disse não ver problema em cumprimentá-lo, caso fiquem próximos.

"Se ele passar perto, não tem problema nenhum cumprimentar".

Questionado pelo Estadão sobre se há intenção de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro com a nova composição do TSE, Flávio respondeu que o objetivo primário é reverter a condenação criminal no STF, que ele classificou como farsa. "Na sequência a gente procura desfazer as outras injustiças que foram cometidas contra ele", disse.

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