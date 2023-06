'Espero que o dia de ontem possa servir de ensinamento', diz Lira sobre votação de MP dos ministério

A- A+

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse "esperar que a votação da MP dos Ministérios sirva como ensinamento para o governo". A reestruturação da Esplanada foi chancelada pela Casa por ampla margem, mas perto de perder a validade e com o enfraquecimento de alguns ministérios, nesta quarta-feira.

Em entrevista à GloboNews, Lira também se esquivou de qualquer associação com a operação da Polícia Federal que mirou alguns dos seus aliados, nesta quinta, e encontrou um cofre lotado de dinheiro vivo ao cumprir um mandado de prisão no Distrito Federal. A diligência fez parte de uma frente contra uma organização criminosa suspeita de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas.

Lira disse "não ter pedido cargos, ministérios ou a cabeça de ninguém para ajudar o governo".

— Eu apanho de eleitores mais radiciais, mas faz parte. Tento ajudar e tentei ajudar o governo a fazer a maioria na votação da MP dos Ministérios, mas não pedi cargos, ministérios ou a cabeça de ninguém para isto. Acontece que o governo, sem uma maioria no Parlamento, não pode achar que partidos independentes são obrigados a pautar e votar matérias do seu interesse. Espero que o dia de ontem sirva de ensinamento. Vivemos em uma democracia com três poderes independentes — afirmou.

