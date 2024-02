Espionagem da Abin: veja a lista com os nomes já conhecidos que foram monitorados

A- A+

De políticos a ambientalistas, a lista de alvos monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência aponta para uma atuação que ultrapassou as atribuições do órgão. Nesta sexta-feira (23), o Globo revelou novos nomes que incluem assessores, caminhoneiros e acadêmicos que tiveram seus números consultados no sistema israelense FirstMile, usado entre 2019 e 2021 para vigiar a localização de pessoas por meio da conexão do celular.

Confira os nomes conhecidos até o momento:

Jean Wyllys: ex-deputado federal, teve seu número monitorado durante os meses de junho e julho de 2019. Crítico do governo Bolsonaro nas redes sociais, seu monitoramento foi incluído em um relatório salvo com o nome “pavão.pdf” com a reprodução de uma tela de pesquisas realizada com seu nome.

David Miranda: ex-deputado federal, morto em 2023 vítima de uma septicemia, sucedeu Jean Wyllys na Câmara dos Deputados. Seu monitoramento também estava incluído no arquivo “pavão.pdf”. Na mesma época, um perfil no Twitter divulgou informações falsas que indicavam que Wyllys teria vendido seu mandato para David Miranda.

Alessandra Maria da Costa Aires: foi assessora do senador Confúcio Moura (MDB-RO). À época, o senador fez críticas a Bolsonaro por suas declarações na pandemia e votou contra um projeto que facilitava o porte de armas.

Evandro de Araújo Paula: ex-assessor da deputada federal Bia Kicis. No período da consulta, participou de eventos com o grupo radical chamado “Os 300 do Brasil”, que acampou na Esplanada dos Ministérios e lançou fogos de artifício na direção do prédio do SUpremo Tribunal Federal.

Gustavo Gayer: hoje deputado federal, Gayer era no momento em que teve sua localização monitorada, um influencer do bolsonarismo, publicando vídeos nas redes sociais. Seu monitoramento foi feito em região próxima ao Congresso Nacional, mas não há informações sobre o motivo.

Giacomo Romei Hensel Trento: ex-secretário especial de Relações Governamentais da Casa Civil durante a gestão de Onyx Lorenzoni. Foram realizadas 146 consultas sobre sua localização. Ele foi demitido por Onyx em 2020 em meio a uma pressão para reconfigurar a Casa Civil.

Marcelo José de Lima Dutra: analista ambiental do Ibama e ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas.

Newton Coelho Monteiro: engenheiro que atuava na detecção de queimadas e desmatamentos no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas.

Hugo Ferreira Netto Loss: ex-coordenador de Operações de Fiscalização do Ibama, foi monitorado após liderar uma ação contra garimpeiros em terras indígenas do sul do Pará. A operação destruiu equipamentos dos garimpeiros e irritou Bolsonaro.

Leandro Demori: à época, era jornalista do site “The Intercept”, responsável pela divulgação de mensagens do ex-juiz Sergio Moro, então ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Um dos sócios do site era Glenn Greenwald, casado com David Miranda. O contrato do FirstMile, entretanto, impedia seu uso contra cidadãos americanos e israelenses.

Afonso Mônaco: repórter da TV Record, também foi alvo de monitoramentos, mas sem detalhes sobre os motivos.

Pedro César Batista: ativista pró-Palestina e consultor de Comunicação, teve seu número localizado pelo FirstMile.

Wallace Landim: conhecido como Chorão, ele e sua esposa foram monitorados pela Abin. Landim foi uma das principais lideranças dos caminhoneiros na greve de 2018, ainda durante o governo Temer, e continuou fazendo cobranças durante o governo Bolsonaro.

Carlos Albert Litti Dahmer: dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, já foi filiado ao PT e também é uma liderança entre os caminhoneiros.

Chang Chung Yu Dorea: professora emérita do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, foi a primeira a conseguir o título de doutora no exterior.

