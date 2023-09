A- A+

Política Esporte liberou verba para estádios em reduto do novo ministro antes mesmo de sua posse Político do PP posou com prefeito de Peritoró (MA), segunda cidade mais agraciada com recursos do ex-orçamento secreto. Ao todo, Maranhão recebeu R$ 11 milhões em verbas

Quando pisaram no gramado esburacado do estádio municipal Gonzagão, em Peritoró (MA), para a final da Taça de Futebol amador 40rentões, em maio, os veteranos dos times Independência e Livramento nem desconfiavam que o modesto cenário esportivo da cidade estava prestes a mudar de patamar.



No início de setembro, o Ministério do Esporte assinou convênio para erguer uma nova arena esportiva de R$ 4,7 milhões no município de 20 mil habitantes, a 200 km da capital São Luís.

A verba, superlativa para os padrões locais, foi destravada às vésperas da posse do novo ministro, o maranhense André Fufuca (PP), deputado mais votado de Peritoró em 2022. Logo após assumir o posto na Esplanada, ele fez questão de prestigiar o prefeito da cidade, Dr. Junior (PP), que compareceu à posse em Brasília, e gravou um vídeo ao lado do aliado para dizer que ambos estavam “irmanados para avançar em algumas questões essenciais, como é o caso do Estádio de Peritoró”.

O empenho da verba (quando o Executivo reserva um montante a ser gasto) para a construção da futura arena ajuda a colocar o Maranhão na liderança das verbas direcionadas pelo Ministério do Esporte no início deste mês: entre os dias 4 e 6, destinou R$ 73 milhões a municípios Brasil afora, sendo R$ 11 milhões no estado de Fufuca. Àquela altura, embora ainda não tivesse sido formalmente anunciado, Fufuca já figurava como favorito absoluto para assumir a pasta.

A data do último empenho dessa leva coincide com o dia em que a então ministra, Ana Moser, foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que deixaria o governo. Esses recursos fazem parte dos R$ 211 milhões que o Esporte herdou com o fim do orçamento secreto, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).



A construção do estádio de Peritoró só fica atrás de outro projeto de arena esportiva no Maranhão, no município de Dom Pedro, contemplado com R$ 5,2 milhões do Ministério do Esporte. Neste caso, políticos locais afirmam que o deputado federal Fábio Macedo (Podemos-MA), cuja família já comandou a prefeitura, se comprometeu com o envio de emendas para a reforma do estádio municipal. A nova arena de Peritoró, por sua vez, será erguida em um terreno doado pelo pecuarista Dedé Macedo, pai de Fábio Macedo. Na posse de Fufuca, o parlamentar posou abraçado ao novo ministro e ao secretário estadual de Esportes do Maranhão, Naldir Lopes, indicado pelo Podemos, e que assinou esses convênios que beneficiaram municípios maranhenses.

— Não me digam que não conheço o setor do esporte, e que por isso não serei um bom ministro. Digam, sim, que eu conheço o funcionamento do nosso parlamento, e as necessidades de nossos prefeitos e prefeitas — discursou Fufuca em sua posse, na semana passada.

A verba que atendeu redutos no Maranhão estava sob a alçada da secretaria nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNEALIS), comandada por Thiago Martins Milhim, dirigente do Podemos. Outras cidades sob influência do Podemos aparecem no topo da lista de agraciadas. A demora da gestão Moser em destravar esses recursos foi um dos pontos que contribuiu para a fritura da ex-ministra, criticada por parlamentares.

Procurado pelo Globo, Fufuca afirmou que não participou da elaboração de convênios, já que “sequer foi recebido” por Moser no período de transição da pasta.

— O convênio foi assinado antes da minha posse. Dizer que eu tenho algo a ver com isso é forçar a barra — afirmou.

Em nota, a secretaria de Milhim no Ministério do Esporte afirmou que “o empenho dos recursos ocorreu com total transparência e dentro do rito adequado”, e que 19 estados foram contemplados. “A mudança no comando da pasta não poderia jamais paralisar os processos já em andamento, que devem sempre seguir normalmente”, diz a pasta.

Já o deputado Fábio Macedo disse que “o caminho é longo até a conquista de investimentos” para o estado. “Mas sempre temos a confiança de que vai dar certo o esforço”, complementou. Em março, Macedo e o secretário de Esportes do Maranhão foram recebidos por Moser para tratar de demandas do estado. Há cerca de um mês, Macedo se reuniu em seu gabinete o prefeito de Peritoró, Dr. Junior, e disse que o governo Lula estava acelerando a liberação de emendas, mencionando o recurso para erguer o estádio.

Em Dom Pedro, outra agraciada cidade com empenhos do ministério, o convênio de R$ 5,2 milhões foi recebido com surpresa. O vereador Ronaldo Amâncio (Solidariedade), que vem articulando recursos para reativar o estádio, afirma que o município calculava gastar menos de R$ 1 milhão com as melhorias estruturais. Segundo o vice-prefeito Lucyan Rezende (PP), já houve demandas aos governos estadual e federal para reformar o Estádio Municipal de Dom Pedro, que “se encontra há anos sem condições de uso e inoperante”. Ele afirmou, contudo, que o recurso liberado pelo Esporte foi articulado pela gestão estadual.

— Nós ainda não fomos informados de como será nada — afirmou Rezende.

Nenhum dos dois soube informar se os recursos do ministério vão bancar uma reforma no estádio que já existe ou a construção de um novo. Procurada para esclarecer a mesma questão, a secretaria estadual de Esporte e Lazer (Sedel) do Maranhão não retornou os contatos.

Em agosto, durante audiência na Comissão do Esporte na Câmara, o secretário nacional Thiago Milhim detalhou aos parlamentares que pilotava uma fatia de R$ 158 milhões do ex-orçamento secreto para atender “indicação aqui do Congresso Nacional”. Os empenhos de R$ 73,1 milhões no início de setembro correspondem a quase metade deste montante.

Em São Paulo, onde Milhim foi secretário estadual de Esportes na gestão Rodrigo Garcia (PSDB), a maior liberação, de R$ 1,4 milhão, foi para a reforma de um complexo esportivo em Ferraz de Vasconcelos. A prefeita, Priscila Gambale, é irmã do deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP), que sucedeu Milhim na presidência estadual do Podemos neste ano. Ele se disse “feliz em fazer parte desta conquista para a cidade”.

Procurada, Ana Moser afirmou que as liberações seguiram dois editais lançados pela pasta em maio, e que a previsão inicial era que a verba tivesse sido destravada “algumas semanas antes”, mas que “houve um pequeno atraso por conta de questões documentais dos municípios”.

