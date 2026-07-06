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Eleições 2026

Esposa de Flávio Bolsonaro entrará na campanha eleitoral

Especializada em ortodontia, Fernanda deve focar no tema da saúde e direcionar o discurso para mulheres

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Flávio Bolsonaro e sua esposa, Fernanda BolsonaroFlávio Bolsonaro e sua esposa, Fernanda Bolsonaro - Foto: Reprodução / Redes sociais

Com o marido, Flávio Bolsonaro (PL) acusado pela madrasta, Michelle, de "maltratá-la, humilhá-la e desrespeitá-la", Fernanda Bolsonaro deve ocupar um papel mais central na campanha presidencial. Ela passará por media training ao longo deste mês e pode ter sua própria equipe de redes sociais. Especializada em ortodontia, Fernanda deve focar no tema da saúde e direcionar o discurso para mulheres.

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A entrada de Fernanda em cena já era esperada durante a campanha eleitoral, mas ganhou urgência. Aliados de Flávio querem blindar a imagem do senador do desgaste potencial provocado pelas críticas de Michelle. Na última quarta-feira, uma semana após a divulgação do vídeo da madrasta, Flávio organizou um encontro com lideranças femininas em Brasília do qual Fernanda participou.

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