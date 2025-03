Esposa de Tarcísio recebe título de 'cidadã paulistana' nesta 6ª-feira

A- A+

A esposa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - a primeira-dama Cristiane Ferreira da Silva Freitas - receberá o título de "cidadã paulistana" pela Câmara dos Vereadores da capital paulista nesta sexta-feira, 6.

A condecoração foi proposta pela ex-secretária de Políticas Públicas para a Mulher do republicano e vereadora, Sonaira Fernandes (PL), e aprovada pela base da gestão municipal de Ricardo Nunes (MDB).



A justificativa apresentada pelo projeto menciona o apoio que Cristiane deu a Tarcísio durante as etapas de sua vida profissional. Além disso, cita a ação do Fundo Social, que a primeira-dama preside desde 1º de janeiro de 2023, de fornecer ajuda humanitária às vítimas de chuvas no litoral norte no Estado (temporal em São Sebastião) e oferecimento de cursos gratuitos.

Também é mencionada a inauguração de duas praças nos municípios em Itapevi e Osasco. Não há qualquer menção a feitos diretos para a cidade de São Paulo.



Sonaira fazia parte da cota ideológica bolsonarista do governo Tarcísio. Antes de assumir o cargo, sua atuação foi marcada por combate ao uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19 - recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) - e ao feminismo. Ela foi substituída na pasta em abril do ano passado pela esposa de um primo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a atual secretária Valéria Bolsonaro (PL).

Embora fosse apoiada pelo governador para ser candidata à vice-prefeita na chapa de Nunes, Sonaira acabou sendo preterida em favor de Mello Araújo, que foi indicado oficialmente por Bolsonaro. Reeleita na Câmara, mantém apenas o cargo de vereadora.



Proposto em coautoria com o vereador Gilberto Nascimento Júnior (PL), filho do líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Gilberto Nascimento, o projeto recebeu 37 votos favoráveis e apenas PT e PSOL se manifestaram contra. Foi aprovado então pelo ex-presidente do legislativo municipal e ex-vereador Milton Leite (União Brasil).



A sessão solene acontecerá esta noite, às 19h, na Câmara Municipal de São Paulo.

