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caso master Esquerda ataca Flávio por imagem com Sicário, que integrava "A Turma" de Vorcaro Em nota, presidenciável colocou em dúvida a veracidade da imagem e disse ser "impossível saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima"

Políticos de esquerda repercutiram nesta quarta-feira uma imagem publicada pelo portal ICL Notícias que mostra o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) ao lado Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", morto em março.

Segundo investigações da Polícia Federal (PF), ele seria um dos integrantes do grupo "A Turma", que prestava serviços para o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida, em nota, a veracidade da imagem e disse ser "impossível saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima". Ele também postou um vídeo nas redes sociais com o mesmo teor (veja no pé da reportagem).

A conta oficial do PT compartilhou a imagem e destacou que "Sicário" era o "homem de confiança de Vorcaro, responsável por ameaçar desafetos do banqueiro".

O ex-presidente da Embratur Marcelo Freixo (PT) questionou o motivo pelo qual "Flávio Bolsonaro tem uma foto íntima ao lado do chefe do braço armado de Vorcaro".

"Ele diz que 'não conhece', como também dizia não conhecer Vorcaro. A relação dessa galera não é de hoje", escreveu Freixo nas redes sociais.

O vice-líder do governo Lula, Rogério Correia, disse que a imagem demonstra haver uma relação de "intimidade" entre Flávio e "Sicário".

"Tariflávio das Rachadinhas tem muito a explicar para o povo brasileiro", afirmou.

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), disse que Flávio " está cada vez mais enroscado nas próprias mentiras".

"Agora vai ter que explicar porque aparece em foto descontraída com o sicário do seu irmãozão Daniel Vorcaro", afirmou.

Em nota, Flávio alegou que "como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos". O senador diz que "não conhece e nunca viu a pessoa" presente na imagem.

"Flávio Bolsonaro reafirma que não conhece e nunca viu a pessoa na foto. É irresponsável tentar atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória. Além disso, não se sabe qual a procedência da foto, nem se a imagem é real ou produzida por Inteligência Artificial", diz a nota.

Veja o vídeo de Flávio Bolsonaro:

Mais uma narrativa pra gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que pedir, só não faço com o Lula!



Talkey?! pic.twitter.com/ForQOrPtdg — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2026

Leia a íntegra da nota de Flávio Bolsonaro:

"O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos. Impossível o senador saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima. Flávio Bolsonaro reafirma que não conhece e nunca viu a pessoa na foto. É irresponsável tentar atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória. Além disso, não se sabe qual a procedência da foto, nem se a imagem é real ou produzida por Inteligência Artificial."

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